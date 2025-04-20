Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

20 апреля на «Сан-Сиро» пройдет матч 33-го тура Серии А Италии, в котором Милан встретится с Аталантой. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда закончила эпоху Пиоли хорошим результатом, став второй - больше набрали тогда только футболисты Интера. И явно не угадали с выбранным для Стефано преемником - Паулу Фонсека начал допускать осечки буквально с первых же туров. В итоге терпели до Нового года, но в итоге в 2025-й год вступили без экс-наставника донецкого Шахтера.

Португальца сменил его земляк - Сержтиу Консейсау. Удачно начав, с побед над Ювентусом и Интером в рамках выигранного Суперкубка, потом неплохо показала себя разве что в кубке, но и там первый полуфинал, с тем же соседом, закончился 1:1. В Лиге чемпионов и вовсе итальянцы вылетели уже в феврале, проиграв первому же сопернику по плей-офф, Фейеноорду. Да и в Серии А прогресс и при этом наставнике крайне условный. Хотя в прошлом туре Удинезе сумели разгромить со счетом 4:0.

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Аталанта

Клуб вышел на топ-уровень при нынешнем наставнике. Он достойно перенес спад последних лет, и терпение и доверие к Гасперини было вознаграждено в 2023/2024. Причем тогда получилось добиться успеха и на международной арене, с победой в Лиге Европы, и на внутренней, поднявшись на 4-ю позицию Серии А.

Но сейчас все идет к тому, что этот отрезок карьеры Джан Пьеро заканчивается. И очевидно, что так он реагирует на проблемы, что обрушились на команду в 2025-м году. Если до этого Ретеги и компания набрали обороты и претендовали на скудетто, то за последнее время они спикировали в Серии А, параллельно вылетев из других турниров - как Суперкубка и кубка, так и из Лиги чемпионов. Но в прошлом туре оформили 2:0 с Болоньей.

Статистика личных встреч

В последнее время Аталанта снова научилась играть с соседом. В четырех последних поединках с Миланом они отдали одну ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной по силам. Тут можно ждать обоюдной борьбы - ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,666).

Прогноз Sport.ua Милан Аталанта Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку

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