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  4. Криптонит Иги. Неудержимая Алена: Остапенко снова разобралась со Свентек
WTA
19 апреля 2025, 17:26 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:08
1762
7

Криптонит Иги. Неудержимая Алена: Остапенко снова разобралась со Свентек

Остапенко выиграла у второй ракетки мира и вышла в полуфинал пятисотника в Штутгарте

19 апреля 2025, 17:26 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:08
1762
7
Криптонит Иги. Неудержимая Алена: Остапенко снова разобралась со Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале латвийка в трех сетах выиграла у второй ракетки мира Иги Свентек (Польша) за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 3:6, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Остапенко выиграла у Иги все шесть очных противостояний, отдав всего три партии – 12:3 по сетам.

В частности, Алена во второй раз одолела Свентек в 2025 году. В середине февраля латвийка одержала победу над Игой в полуфинале тысячника в Дохе.

Следующей соперницей Остапенко в Штутгарте будет Екатерина Александрова, которая ранее прошла Джессику Пегулу.

Алена на этом пятисотнике, помимо Свентек, также обыграла Даяну Ястремскую и Эмму Наварро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
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Алена Остапенко Ига Свёнтек WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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Fdail
Не виграє в Альони Іга. Ніколи ніде, лише за якогось апокаліпсису. І справа ні в техніці навіть, якось, але Іга перемагає гарматниць. Але те, як Ігу трясло в третьому сеті , коли вони мала й брейкпоінти, й коли подавати вирішальний гейм за гру треба. І абсолютно купа незрозумілих/абсурдних невимушених при комфортному темпі. Іга психологічно нездатна щось зробити проти Остапенко, й Альона це відчуває. 
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+5
Sashamar
Стабільність - ознака класу 
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+4
Falko
Та Іґа навіть сет взяла! Вже прогрес ;))
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+1
Sit Simurg
Молодчинка ! .. 6-0! .. Це вже якась фобія на третій стадії ..))
(як, до речі, і у Касаткіной перед Світоліной .. )
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+1
Александр Шевченко
Остап реально хозяйка ляшки. Ляшка прям уже ее домашнее прирученное животное. 
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0
serhiy
Сію тобі в очі,Сію проти ночі.
Буде тобі, враже,Так, як Відьма скаже!
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0
mevast
Неподобство! Чергова неповага до другої ракетки.
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0
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