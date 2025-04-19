Криптонит Иги. Неудержимая Алена: Остапенко снова разобралась со Свентек

Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале латвийка в трех сетах выиграла у второй ракетки мира Иги Свентек (Польша) за 2 часа и 10 минут.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/4 финала

Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 3:6, 6:2

Это была шестая встреча соперниц. Остапенко выиграла у Иги все шесть очных противостояний, отдав всего три партии – 12:3 по сетам.

В частности, Алена во второй раз одолела Свентек в 2025 году. В середине февраля латвийка одержала победу над Игой в полуфинале тысячника в Дохе.

Следующей соперницей Остапенко в Штутгарте будет Екатерина Александрова, которая ранее прошла Джессику Пегулу.

Алена на этом пятисотнике, помимо Свентек, также обыграла Даяну Ястремскую и Эмму Наварро.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко