Криптонит Иги. Неудержимая Алена: Остапенко снова разобралась со Свентек
Остапенко выиграла у второй ракетки мира и вышла в полуфинал пятисотника в Штутгарте
Латвийская теннисистка Алена Остапенко (WTA 24) пробилась в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В четвертьфинале латвийка в трех сетах выиграла у второй ракетки мира Иги Свентек (Польша) за 2 часа и 10 минут.
WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/4 финала
Алена Остапенко (Латвия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 6:3, 3:6, 6:2
Это была шестая встреча соперниц. Остапенко выиграла у Иги все шесть очных противостояний, отдав всего три партии – 12:3 по сетам.
В частности, Алена во второй раз одолела Свентек в 2025 году. В середине февраля латвийка одержала победу над Игой в полуфинале тысячника в Дохе.
Следующей соперницей Остапенко в Штутгарте будет Екатерина Александрова, которая ранее прошла Джессику Пегулу.
Алена на этом пятисотнике, помимо Свентек, также обыграла Даяну Ястремскую и Эмму Наварро.
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