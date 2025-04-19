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WTA
19 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:16
391
0

Определена первая полуфиналистка в Штутгарте: третья ракетка мира вылетела

Джессика Пегула уступила Екатерине Александровой в двух сетах

19 апреля 2025, 15:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 15:16
391
0
Определена первая полуфиналистка в Штутгарте: третья ракетка мира вылетела
Getty Images/Global Images Ukraine. Джессика Пегула

Третья ракетка мира Джессика Пегула из США покинула грунтовой турнир WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В четвертьфинале американка в двух сетах уступила «нейтралке» Екатерине Александровой (WTA 22) за 1 час и 23 минуты.

WTA 500 Штутгарт. Грунт. 1/4 финала

Екатерина Александрова – Джессика Пегула (США) [3] – 6:0, 6:4

После поражения 0:6 в первом сете Пегула уступала 2:5 (0:40) на подаче и во втором, но сумела взять два гейма, сделав брейк. Джессике при 4:5 нужно было подать, чтобы остаться в матче, но она не сумела этого сделать.

Пегула и Александрова провели пятое очное противостояние. Джессика потерпела третье поражение. В 2025 году девушки уже трижды играли между собой. В феврале американка уступила в четвертьфинале Дохи, а в начале апреля выбила Александрову в полуфинале Чарльстона, где впоследствии взяла трофей.

Следующей соперницей Александровой будет победительница матча Алена Остапенко – Ига Свентек.

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Екатерина Александрова Джессика Пегула WTA Штутгарт
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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