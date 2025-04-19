Алена Остапенко – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире WTA 500 в Штутгарте
19 апреля на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия) состоятся матчи 1/4 финала.
Ориентировочно в 15:00 на центральный корт выйдут Алена Остапенко (Латвия, WTA 24) и Ига Свентек (Польша, WTA 2).
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Это будет шестая встреча соперниц. Счет 5:0 в пользу латвийки.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Екатерины Александровой, либо против Джессики Пегулы.
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