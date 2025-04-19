Фан-зона Ролан Гаррос. Победители представят свои трофеи на площади

Организаторы Ролан Гаррос объявили об открытии бесплатной фан-зоны, которая будет действовать на площади Согласия (Place de la Concorde) с 4 по 9 июня.

Инициатива, организованная при поддержке мэрии Парижа, сможет одновременно вместить 5 000 зрителей на площади 5 000 м². Это отличная возможность для болельщиков смотреть матчи на двух гигантских экранах и прочувствовать атмосферу Ролан Гаррос, как будто они находятся на трибунах корта Филиппа Шатрие.

Фан-зона станет местом отдыха и развлечений: в течение всего дня здесь будет играть диджей, работать фудтраки, бар и магазин официальной атрибутики Ролан Гаррос.

Директор турнира Амели Моресмо рассказала, какие развлечения будут предложены в фан-зоне.

«Это будет праздничное и бесплатное место, где можно сесть, отдохнуть, прийти с семьей, детьми или друзьями. Будут развлечения, можно будет поиграть в пиклбол, а также воспользоваться услугами фудкортов. Важно расширять влияние турнира за пределы стадиона.

Очевидно, что нас вдохновило то, что происходило во время Олимпиады, и тот отклик, который вызвало это у публики. Мы не претендуем на такой же уровень вовлеченности, но, по крайней мере, мы хотим дать людям возможность прожить Ролан Гаррос вне стадиона, а не просто в одиночестве перед телевизором у себя дома.

Матчи будут транслироваться на двух гигантских экранах, в том числе один четвертьфинал и один полуфинал мужской сетки, запланированные на вечернее время. Хотя все соревнования мужского и женского турниров завершатся не позднее воскресенья, 8 июня, фан-зона закроется вечером в понедельник, 9 июня. Такой график дает надежду на то, что трофеи будут представлены их победителями прямо на площади Согласия.

«У нас есть такое стремление, такое желание, – подтвердила Амели Моресмо. – У чемпионов много соревнований, календарь еще не финализирован, и я не хочу давать ложных обещаний. Но кто-то обязательно придет. Постепенно мы объявим, кто сможет присутствовать и представить свой трофей».