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Первая лига
Металлист
18.04.2025 12:00 – 90+ 0 : 2
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 апреля 2025, 12:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:57
245
0

Металлист – ЮКСА, Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 18 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

18 апреля 2025, 12:55 | Обновлено 18 апреля 2025, 12:57
245
0
Металлист – ЮКСА, Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн LIVE
ФК Металлист

18 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 18 апреля 2025

  • 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород
  • 12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка
  • 14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород

12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка

14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Селин (ЮКСА).
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды ЮКСА.
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Вторая лига. Матчи 18 апреля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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