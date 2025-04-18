Металлист – ЮКСА, Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн LIVE

18 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 18 апреля 2025

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород

12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка

14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (выбывание)

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород

12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка

14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка