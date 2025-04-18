Металлист – ЮКСА, Агробизнес – Кудровка. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 18 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
18 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
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Команды поделены на две группы – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 18 апреля 2025
- 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород
- 12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка
- 14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (выбывание)
12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Диназ Вишгород
12:00. Металлист Харьков – ЮКСА Тарасовка
14:30. Агробизнес Волочиск – Кудровка
События матча
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