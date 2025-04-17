В пятницу, 18 апреля, состоится матч 3-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Металлистом» и ЮКСА». Игра начнется в 12:00 по Киеву.

Металлист

Харьковский клуб проводит довольно неплохой сезон, за 16 матчей в чемпионате команда завоевала 26 очков и сейчас занимает 5-е место. Однако только 3 зачетных пункта отделяют коллектив от 2-й строчки, на которой сейчас находится «Агробизнес». Из Кубка Украины «Металлист» вылетел еще в 1/32 от «ФК Николаев».

В этом году харьковчане провели 2 матча в лиге – победа против «Металлиста 1925» и ничья с «Кудровкой».

ЮКСА

Новичок турнира сейчас занимает предпоследнее седьмое место в турнирной таблице и имеет в своем активе 23 очка. Однако, как и у «Металлиста», отрыв от лидеров не слишком велик, поэтому команда сохраняет хорошие шансы на повышение в классе. Кубок «ЮКСА» покинула в 1/8 после поражения от «Александрии».

Первые два матча второго круга были не слишком удачными для клуба: ничья с «Агробизнесом» и досадное поражение от «Эпицентра».

Личные встречи

Этот матч станет первым личным противостоянием между командами в истории.

Интересные факты

«ЮКСА» не смогла одержать ни одной победы в последних 4 официальных матчах. В последний раз команда побеждала еще в начале ноября 2024 года в матче с «Диназом».

«Металлист» пропустил 12 голов в этом сезоне чемпионата – 2 место среди всех команд лиги. «ЮКСА» в свою очередь пропустила 25 мячей – самый плохой результат среди команд чемпионской группы.

«Металлист» победил в 4 из 5 последних домашних матчах, проиграли харьковчане только «Агробизнесу».

Возможные стартовые составы

Металлист: Рыбак – Дегтярь, Гомеш, Мизюк, Порох, Луцев – Вернаттус, Тепляков, Подручный, Исаенко – Цвиренко

ЮКСА: Чеботарев – Дедяев, Селин, Лукьянчук, Кононов – Акацио, Евдокимов, Сытников, Фого – Дебелко, Геррейро

Прогноз на матч появится, как только коэффициенты будут доступными.