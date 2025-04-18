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Первая лига
Металлист
18.04.2025 12:00 – FT 0 : 2
ЮКСА
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Украина. Первая лига
18 апреля 2025, 16:47 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:49
566
1

Борьба за УПЛ. Домашние поражения Металлиста и Агробизнеса

Состоялись три матча в Первой лиге

18 апреля 2025, 16:47 | Обновлено 18 апреля 2025, 16:49
566
1
Борьба за УПЛ. Домашние поражения Металлиста и Агробизнеса
ФК ЮКСА

В пятницу состоялись три матча очередного тура Первой лиги, в том числе две игры с участием претендентов на выход в УПЛ.

Команда ЮКСА на выезде сумела обыграть Металлист со счетом 2:0 и поднялась на 6-е место. У обеих команд по 26 очков, а до четвертой позиции и переходных матчей лишь два пункта.

В другой встрече Агробизнес дома уступил Кудровке 0:2. Команды делят второе место с 29 очками, у лидера Эпицентра 35 пунктов и встреча в запасе.

Первая лига. Группа чемпионская. 3-й тур

Металлист - ЮКСА 0:2
Голы: Сытников, 33, Селин, 52

Агробизнес – Кудровка 0:2
Голы: Рогозинский, 45, Тепляков, 85

Группа выбывание

Прикарпатье – Диназ 4:2
Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 - Духота, 10, Черткоев, 47

Турнирная таблица

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Первая лига Украины Металлист Харьков ЮКСА Тарасовка Агробизнес Кудровка Диназ Вышгород Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Mark4854590
У Агробізнеса щось зовсім кепсько йдуть справи. Команда скоро і з зони перехідних матчів вийде
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