Борьба за УПЛ. Домашние поражения Металлиста и Агробизнеса
Состоялись три матча в Первой лиге
В пятницу состоялись три матча очередного тура Первой лиги, в том числе две игры с участием претендентов на выход в УПЛ.
Команда ЮКСА на выезде сумела обыграть Металлист со счетом 2:0 и поднялась на 6-е место. У обеих команд по 26 очков, а до четвертой позиции и переходных матчей лишь два пункта.
В другой встрече Агробизнес дома уступил Кудровке 0:2. Команды делят второе место с 29 очками, у лидера Эпицентра 35 пунктов и встреча в запасе.
Первая лига. Группа чемпионская. 3-й тур
Металлист - ЮКСА 0:2
Голы: Сытников, 33, Селин, 52
Агробизнес – Кудровка 0:2
Голы: Рогозинский, 45, Тепляков, 85
Группа выбывание
Прикарпатье – Диназ 4:2
Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 - Духота, 10, Черткоев, 47
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