Борьба за УПЛ. Домашние поражения Металлиста и Агробизнеса

В пятницу состоялись три матча очередного тура Первой лиги, в том числе две игры с участием претендентов на выход в УПЛ.

Команда ЮКСА на выезде сумела обыграть Металлист со счетом 2:0 и поднялась на 6-е место. У обеих команд по 26 очков, а до четвертой позиции и переходных матчей лишь два пункта.

В другой встрече Агробизнес дома уступил Кудровке 0:2. Команды делят второе место с 29 очками, у лидера Эпицентра 35 пунктов и встреча в запасе.

Первая лига. Группа чемпионская. 3-й тур

Металлист - ЮКСА 0:2

Голы: Сытников, 33, Селин, 52

Агробизнес – Кудровка 0:2

Голы: Рогозинский, 45, Тепляков, 85

Группа выбывание

Прикарпатье – Диназ 4:2

Голы: Цюцюра, 33, 56, Хома, 65, 87 - Духота, 10, Черткоев, 47

Турнирная таблица