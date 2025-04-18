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Проходит дальше Атлетик Бильбао
17.04.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 2 : 0
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
18 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:38
43
0

Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор

Команды встречались в четвертьфинале Лиги Европы

18 апреля 2025, 01:40 | Обновлено 18 апреля 2025, 02:38
43
0
Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались испанский «Атлетик» и шотландский «Рейнджерс».

После нулей в Глазго игроки «Атлетика» сразу начали идти вперед. Забить удалось лишь в раздевалку, и то с одиннадцатиметрового.

Во втором тайме ничего не изменилось. Хозяева поля владели инициативой и в итоге забили второй.

В 1/2 финала «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/4 финала. 17 апреля

Атлетик Бильбао (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (Первый матч - 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (с пенальти), Уильямс, 80

Видео голов и обзор матчу

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
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Глазго Рейнджерс Лига Европы Атлетик Бильбао Ойан Сансет Нико Уильямс видео голов и обзор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги Европы

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