Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались испанский «Атлетик» и шотландский «Рейнджерс».

После нулей в Глазго игроки «Атлетика» сразу начали идти вперед. Забить удалось лишь в раздевалку, и то с одиннадцатиметрового.

Во втором тайме ничего не изменилось. Хозяева поля владели инициативой и в итоге забили второй.

В 1/2 финала «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/4 финала. 17 апреля

Атлетик Бильбао (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (Первый матч - 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (с пенальти), Уильямс, 80

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