Атлетик – Рейнджерс – 2:0. Шаги в домашний финал. Видео голов и обзор
Команды встречались в четвертьфинале Лиги Европы
17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались испанский «Атлетик» и шотландский «Рейнджерс».
После нулей в Глазго игроки «Атлетика» сразу начали идти вперед. Забить удалось лишь в раздевалку, и то с одиннадцатиметрового.
Во втором тайме ничего не изменилось. Хозяева поля владели инициативой и в итоге забили второй.
В 1/2 финала «Атлетик» сыграет с «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы. 1/4 финала. 17 апреля
Атлетик Бильбао (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (Первый матч - 0:0)
Голы: Сансет, 45+4 (с пенальти), Уильямс, 80
Видео голов и обзор матчу
События матча
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