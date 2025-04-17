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Лига Европы
Атлетик Бильбао
17.04.2025 22:00 - : -
Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
17 апреля 2025, 02:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:37
28
0

Атлетик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы

Поединок состоится 17 апреля в 22:00 по Киеву

17 апреля 2025, 02:36 | Обновлено 17 апреля 2025, 02:37
28
0
Атлетик – Рейнджерс. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнесто Вальверде

17 апреля на Сан-Мамес пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором Атлетик встретится с Рейнджерс Глазго. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетик

Команда во время очередной каденции Вальверде в Бильбао постоянно прибавляет. В прошлом сезоне она прервала сорокалетнюю паузу и наконец-то выиграла кубок Испании. С защитой титула сейчас не сложилось, но зато в Примере получилось сделать новый, и очень качественный шаг: баски поднялись с пятого места, на котором закончили прошлую темпораду, на четвертое, и уверенно держатся в лигочемпионовском квартете.

Результат прошлого сезона позволил Уильямс и компании вернуться в Лигу Европы. Там они шли очень уверенно. Основной раунд принес 6 побед и 19 очков - столько же набрал только Лацио. С другим римским клубом, Ромой, играли в 1/8 финала. Проиграв на выезде из-за гола на 93-й минуте, дома обыграли Довбика и компанию 3:1. В Шотландии получили оптимальные расклады: раннее удаление у соперника и пенальти в его ворота. Но так и закончили 0:0.

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Рейнджерс Глазго

Клуб так и не может найти нового Джеррарда. Никто после Стивена не сумел больше нарушить доминирование Селтика, и год за годом все заканчивается давно привычной второй позицией в Премьершипе. Сейчас отставание было таким значительным, и сочеталось с кубковыми неудачами, что Клемана прогнали с тренерского поста, не дожидаясь лета.

Новый наставник, малоопытный Барри Фергюсон, имеет фактически одну задачу - Лигу Европы. Туда шотландцы упали, кстати, проиграв в квалификации Лиги чемпионов киевскому Динамо. Но куда успешнее отыграли основной раунд другого еврокубка, набрав 14 очков и по дополнительным показателям заняв там 8-е место. Это отправило сразу в 1/8 финала, где с Фенербахче обменялись выездными победами, пройдя турок в серии пенальти. С басками, быстро оставшись вдесятером, отстояли 0:0.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы сыграли между собой впервые.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом подопечных Вальверде. Для обоих важен фактор поля. Дома баски выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,06).

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
17 апреля 2025 -
22:00
Глазго Рейнджерс
Фора Атлетика (-1.5) 2.06 Сделать ставку

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Атлетик Бильбао Глазго Рейнджерс Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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