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Атлетик Бильбао
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Глазго Рейнджерс
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Лига Европы
17 апреля 2025, 10:58 |
23
0

Атлетик – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги Европы

17 апреля 2025, 10:58 |
23
0
Атлетик – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Атлетик» и «Рейнджерс».

Игра пройдет в Бильбао на стадионе «Эстадио Сан-Мамес».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом 0:0.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Атлетик – Рейнджерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетик – Рейнджерс
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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