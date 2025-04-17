Билбао празднует выход в полуфинал. Баски уверенно прошли Рейнджерс

17 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встречались испанский «Атлетик» и шотландский «Рейнджерс».

В Глазго команды разошлись нулевой ничьей.

Хозяева поля владели инициативой и то и дело создавали опасные моменты у ворот Лиама Келли.

Забить удалось только в раздевалку – и то с пенальти. На 45+4 минуте одиннадцатиметровый реализовал Ойан Сансет.

Во втором тайме "Атлетик" продолжил контролировать ход событий на поле. И на 80-й минуте Нико Уильямс преимущество басков воплотил в гол.

Закономерная победа испанского клуба со счётом 2:0.

Лига Европы. 1/4 финала. 17 апреля

Атлетик Бильбао (Испания) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:0 (Первый матч – 0:0)

Голы: Сансет, 45+4 (с пенальти), Уильямс, 80

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine