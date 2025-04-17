Ягеллония – Бетис – 1:1. Нервионцы в полуфинале. Видео голов и обзор матча

В четверг, 17 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ягеллонией» и «Бетисом».

Встречу принимал Белосток Стэдиум в Белостоке.

В первом матче «Бетис» добыл победу со счетом 2:0.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами во втором тайме: у испанского коллектива на 78-й минуте голом отличился Седрик Бакамбу, за команду из Белостока через 3 минуты отличился Чурлинов.

В 1/2 финала «Бетис» сыграет с «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала

Ягеллония – Бетис – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Видеообзор матча: