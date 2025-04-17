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Лига конференций
Ягеллония
17.04.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Бетис Проходит дальше
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Лига конференций
17 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:36
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0

Ягеллония – Бетис – 1:1. Нервионцы в полуфинале. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги конференций

17 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 17 апреля 2025, 22:36
153
0
Ягеллония – Бетис – 1:1. Нервионцы в полуфинале. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бетис

В четверг, 17 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ягеллонией» и «Бетисом».

Встречу принимал Белосток Стэдиум в Белостоке.

В первом матче «Бетис» добыл победу со счетом 2:0.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами во втором тайме: у испанского коллектива на 78-й минуте голом отличился Седрик Бакамбу, за команду из Белостока через 3 минуты отличился Чурлинов.

В 1/2 финала «Бетис» сыграет с «Фиорентиной».

Лига конференций. 1/4 финала

Ягеллония – Бетис – 1:1 (первый матч – 0:2)

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Видеообзор матча:

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Дарко Чурлинов (Ягеллония).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Седрик Бакамбу (Бетис).
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Бетис Ягеллония Белосток Лига конференций Седрик Бакамбу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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