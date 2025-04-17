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Ягеллония
17.04.2025 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Бетис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
17 апреля 2025, 14:24 |
14
0

Ягеллония – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 апреля матч Лиги конференций

17 апреля 2025, 14:24 |
14
0
Ягеллония – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 17 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Ягеллония» и «Бетис».

Игра пройдет в Бялистоке на стадионе «Чортен Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу испанской команды.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Ягеллония – Бетис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ягеллония – Бетис
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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