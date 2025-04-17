17 апреля на Городской (Белосток) пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором Ягеллония встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Ягеллония

Команда существует более ста лет, но за все предыдущее время добыла только кубок Польши. Но в 2024-м году получилось переписать историю, впервые выиграв Экстраклассу. Безусловно, в Белостоке хотят сохранить чемпионский титул, но постепенно отпускают Ракув в отрыв, а ведь есть и Лех. Ну, хотя бы Суперкубок оформили в этом месяце, минимально обыграв Вислу из Кракова.

За счет национального золота, евросезон начинали в Лиге чемпионов. Но, пройдя Паневежис, там поляки ничего не противопоставили Буде/Глимт. Как и Аяксу, уже в Лиге Европы. И только в нынешнем турнире они оказались более конкурентными, сразу выиграв трижды. Потом, правда, прибавили только два очка в основном раунде. Так что плей-офф начался еще в феврале. Ничего, получилось обыграть и Бачку-Тополу, и Серкль Брюгге. В Севилье проиграли практически без вариантов, 0:2.

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Бетис

Клуб стабильно пробивается при Пеллегрини в еврокубки. Правда, прошлой весной с трудом было выиграно спор с Вильярреалом за 7-е место. Зато сейчас, набрав обороты по ходу розыгрыша после неубедительного старта, Иско и компания конкурируют за пятую позицию. Причем, по иронии, со все тем же соперником!

В Лиге конференций номинальный фаворит поначалу не особенно оправдывал свой статус. Да, начал с пары побед в квалификации, с Кривбассом. Но потом после 4-х туров было всего 4 очка. И только декабрьские победы все же отправили команду в плей-офф. А уже там справились и с Гентом, и с Виторией Гимараэш. С гостями из Белостока получилось прагматично оформить победу с парой безответных мячей.

Статистика личных встреч

Поляки раньше толком в еврокубках не играли. Конечно же, это их первое противостояние с испанцами.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы испанцев и в ответном поединке. Но им особенно ничего не нужно, и силы логично экономить на следующие поединки. Ждем тут тотал меньше 3,0 забитых мячей (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua Ягеллония Бетис Тотал меньше 3.0 1.68 Сделать ставку

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