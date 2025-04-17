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Лига конференций
Ягеллония
17.04.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 1 : 1
Бетис Проходит дальше
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Лига конференций
17 апреля 2025, 21:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:40
224
0

С голом Бакамбу. Бетис сыграл вничью с Ягеллонией и вышел в 1/2 финала ЛК

Испанский клуб прошел дальше

17 апреля 2025, 21:39 | Обновлено 17 апреля 2025, 21:40
224
0
С голом Бакамбу. Бетис сыграл вничью с Ягеллонией и вышел в 1/2 финала ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine. Седрик Бакамбу

В четверг, 17 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ягеллонией» и «Бетисом».

Встречу принимал Белосток Стэдиум в Белостоке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом матче «Бетис» добыл победу со счетом 2:0.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами во втором тайме: у испанского коллектива на 78-й минуте голом отличился Седрик Бакамбу, за команду из Белостока через 3 минуты отличился Чурлинов.

В 1/2 финала «Бетис» сыграет с победителем пары «Целе» – «Фиорентина».

Лига конференций. 1/4 финала

Ягеллония – Бетис – 1:1

Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78

Предупреждения: Имаз, 44, Чурлинов, 82, Томаш, 90+2 – Антони, 39, Сабали, 65

Ягеллония: Абрамович, Моутиньо, Эбоссе, Шкрипчак, Войтушек, Кубицки (Томаш, 71), Романчук, Имаз, Хансен (Питушевски, 79), Пулулу (Диаби-Фадига, 79), Чурлинов (Мики, 89)

Бетис: Вейтес, Родригес (Руибаль, 71), Натан, Бартра, Сабали, Альтимира, Форнальс (Джонни, 71), Родригес, Ло Чельсо (Иско, 82), Антони (Эззалзули, 82), Бакамбу

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Ягеллония Белосток Бетис Лига конференций Седрик Бакамбу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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