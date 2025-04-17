С голом Бакамбу. Бетис сыграл вничью с Ягеллонией и вышел в 1/2 финала ЛК
Испанский клуб прошел дальше
В четверг, 17 апреля, состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги конференций между «Ягеллонией» и «Бетисом».
Встречу принимал Белосток Стэдиум в Белостоке.
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В первом матче «Бетис» добыл победу со счетом 2:0.
Команды сыграли вничью со счетом 1:1, обменявшись голами во втором тайме: у испанского коллектива на 78-й минуте голом отличился Седрик Бакамбу, за команду из Белостока через 3 минуты отличился Чурлинов.
В 1/2 финала «Бетис» сыграет с победителем пары «Целе» – «Фиорентина».
Лига конференций. 1/4 финала
Ягеллония – Бетис – 1:1
Голы: Чурлинов, 81 – Бакамбу, 78
Предупреждения: Имаз, 44, Чурлинов, 82, Томаш, 90+2 – Антони, 39, Сабали, 65
Ягеллония: Абрамович, Моутиньо, Эбоссе, Шкрипчак, Войтушек, Кубицки (Томаш, 71), Романчук, Имаз, Хансен (Питушевски, 79), Пулулу (Диаби-Фадига, 79), Чурлинов (Мики, 89)
Бетис: Вейтес, Родригес (Руибаль, 71), Натан, Бартра, Сабали, Альтимира, Форнальс (Джонни, 71), Родригес, Ло Чельсо (Иско, 82), Антони (Эззалзули, 82), Бакамбу
Фото матча:
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