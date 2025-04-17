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Италия
17 апреля 2025, 20:46 |
97
0

Рома – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 апреля поединок 33-го тура итальянской Серии А

17 апреля 2025, 20:46 |
97
0
Рома – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 19 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Верона».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Верона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Верона
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Рома Рим Верона Артем Довбик чемпионат Италии по футболу Серия A смотреть онлайн
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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