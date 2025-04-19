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Чемпионат Италии
Рома
19.04.2025 21:45 - : -
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Италия
19 апреля 2025, 09:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:39
38
0

Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 19 апреля в 21:45 по Киеву

19 апреля 2025, 09:29 | Обновлено 19 апреля 2025, 09:39
38
0
Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

19 апреля на «Стадио Олимпико» пройдет матч 33-го тура Серии А Италии, в котором «Рома» встретится с «Вероной». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома

Команда все еще остается амбициозной. Но уже давно не может выйти в Лигу чемпионов. Не справился и Моуринью, хотя и выигрывал Лигу конференций. Уже по ходу прошлого сезона его сменил Де Росси, более того, именно под него, несмотря на то, что он закончил тот розыгрыш без достижения целей, покупали летом новичков. В том числе тогда переманили лучшего бомбардира Примеры, Довбика. Но начало 2024/2025 прошло в турбулентном режиме, с двумя отставками тренеров. Сменивший Даниэле Юрич быстро разочаровал.

Разгребать эти авгиевы конюшни согласился Раньери, что уже дважды работал в Риме. Справляется он и сейчас, пусть и с неудачами, типа довольно раннего вылета из кубка и поражения в Лиге Европы от Атлетика уже в 1/8 финала. Но для итальянцев в приоритете их Серия А, а в ней быстро получилось наладить игру и большинство поединков выиграть. Дерби с Лацио, правда, в прошлом туре принесло только ничью, 1:1.

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Верона

Клуб имеет славные страницы в истории. Но давно уже его амбиции сузились до борьбы за выживание в Серии А. При этом, правда, при различных наставниках неизменно получалось выигрывать в этом важном споре. Так было и в прошлом сезоне, когда при Барони вообще получилось закончить на 13-м месте. Правда, тогда было набрано только 38 очков - на 2 больше, чем собрал вылетевший Фрозиноне.

Летом Марко, ушедшего на повышение, в Лацио, сменили на Паоло Дзанетти. Для него задача не менялась - нужно было отстаивать сохранение прописки. В целом, и результаты привычные: берут в среднем примерно по очку за тур. Но, во-первых, весной получилось даже у Удинезе выиграть, во-вторых, тройка аутсайдеров очерчена к середине весны довольно четко. Да и 0:0 с Дженоа стали очередным матчем, в котором набрали очки.

Статистика личных встреч

В 2023-2024 клубы строго обменивались победами на своих полях.

Прогноз

Букмекерские конторы считают подопечных Раньери явным фаворитом. Может, Довбик и компания и не устроят разгром, но должны выиграть с форой -1 гол (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Рома
19 апреля 2025 -
21:45
Эллас Верона
Фора Ромы (-1) 1.66 Сделать ставку

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Рома Рим Верона Артем Довбик прогнозы прогнозы на футбол Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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