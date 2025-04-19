Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома победила Верону и продолжает борьбу за ЛЧ. Довбик вышел на замену
Чемпионат Италии
Рома
19.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Эллас Верона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:08
829
1

Рома победила Верону и продолжает борьбу за ЛЧ. Довбик вышел на замену

Римляне обыграли «Верону»

19 апреля 2025, 23:40 | Обновлено 20 апреля 2025, 00:08
829
1
Рома победила Верону и продолжает борьбу за ЛЧ. Довбик вышел на замену
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 19 апреля, прошел матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Верона».

Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Открыл счет во встрече Эльдор Шомуродов, который отметился голом на 4-й минуте.

Артем Довбик начал матч в запасе и появился на поле на 70-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

«Рома» после этой победы поднялась на шестое место в Серии А и с 57 очками продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. «Верона» идет 14-й и имеет 32 очка.

В других матчах игрового дня «Комо» разгромил на выезде «Лечче», а «Наполи» минимально обыграл «Монцу».

Серия А. 19 апреля, 33-й тур.

Рома – Верона – 1:0
Гол: Шомуродов, 4.

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Бальданци (Пизилли 63), Соуле (Ренш 82), Анхелиньо, Салемакерс (Довбик 70), Коне, Кристанте, Шомуродов (Эль-Шаарави 82).

Верона: Монтипо, Валентини (Фресе 80), Коппола, Гиларди, Брадарич, Тшатшуа, Давидович (Сердар 57), Бернед (Суслов 57), Дуда (Ливраменту 80), Москера (Ньясс 76), Сарр.

Монца – Наполи – 0:1

Гол: Мактоминей, 72.

Лучче – Комо – 0:3
Голы: Диао, 33, 90+1, Гольданига, 84.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Рома – Верона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Эльдор Шомуродов Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Верона Артем Довбик Наполи Монца Комо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Футбол | 19 апреля 2025, 19:24 22
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 4:3

Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»
Футбол | 20 апреля 2025, 00:11 1
Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»
Лидер Шахтера: «Почему вы не вызываете меня в сборную Украины?»

Артем Бондаренко – о невызовах в главную команду страны

Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 19.04.2025, 20:09
Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Шахтер – Колос – 2:4. Сенсация в суперматче во Львове. Видеообзор матча
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Снукер | 19.04.2025, 06:23
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Футбол | 19.04.2025, 11:11
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Шоморудов забил. Довбик снова в сраке..
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
Первый полуфинал в 2025 году. Свитолина разобралась с испанкой в Руане
18.04.2025, 21:59 10
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
Лионель МЕССИ: «Гвардиола из другого мира. Он навредил футболу»
18.04.2025, 15:59 4
Футбол
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
Завершен регулярный сезон НХЛ. Таблица, бомбардиры и пары плей-офф
18.04.2025, 08:25
Хоккей
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
ФОТО. Жена футболиста Реала вошла в список Forbes. Она – топ
18.04.2025, 00:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем