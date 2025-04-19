Рома победила Верону и продолжает борьбу за ЛЧ. Довбик вышел на замену
Римляне обыграли «Верону»
В субботу, 19 апреля, прошел матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Рома» и «Верона».
Игра прошла в Риме на стадионе «Стадио Олмипико». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.
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Открыл счет во встрече Эльдор Шомуродов, который отметился голом на 4-й минуте.
Артем Довбик начал матч в запасе и появился на поле на 70-й минуте, однако результативными действиями не отметился.
«Рома» после этой победы поднялась на шестое место в Серии А и с 57 очками продолжает бороться за место в Лиге чемпионов. «Верона» идет 14-й и имеет 32 очка.
В других матчах игрового дня «Комо» разгромил на выезде «Лечче», а «Наполи» минимально обыграл «Монцу».
Серия А. 19 апреля, 33-й тур.
Рома – Верона – 1:0
Гол: Шомуродов, 4.
Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик, Бальданци (Пизилли 63), Соуле (Ренш 82), Анхелиньо, Салемакерс (Довбик 70), Коне, Кристанте, Шомуродов (Эль-Шаарави 82).
Верона: Монтипо, Валентини (Фресе 80), Коппола, Гиларди, Брадарич, Тшатшуа, Давидович (Сердар 57), Бернед (Суслов 57), Дуда (Ливраменту 80), Москера (Ньясс 76), Сарр.
Монца – Наполи – 0:1
Гол: Мактоминей, 72.
Лучче – Комо – 0:3
Голы: Диао, 33, 90+1, Гольданига, 84.
Vinciamo noi, decide il gol di Shomurodov nel primo tempo 👏— AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2025
Ancora un risultato utile in campionato, è il diciassettesimo di fila 💛❤️#RomaVerona pic.twitter.com/WXF7SXUmW3
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