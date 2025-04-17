«Это что за дерьмо?» Фанаты Арсенала не оценили баннер болельщиков Реала
Лондонцы во время матча высмеяли перфоманс «сливочных»
16 апреля мадридский «Реал» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов принимал лондонский «Арсенал» после сокрушительного поражения в Англии – 0:3.
Представителю Ла лиги не удалось сотворить сенсацию и выйти в следующий раунд, поскольку «сливочные» снова уступили «канонирам», только теперь со счетом 1:2.
Перед началом встречи фанаты «Реала» растянули огромный баннер с намеком на то, что испанский клуб сможет перевернуть ход игры. Однако лондонские фаны лаконично отреагировали на старания «сливочных».
«Это что за дерьмо?», – пели болельщики «Арсенала».
@midnitesports 😂 🎥 X/TikaTakaConnor #arsenal #ucl #championsleague #realmadrid ♬ original sound - Midnite Sports
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