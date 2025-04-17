«Это что за дерьмо?» Фанаты Арсенала не оценили баннер болельщиков Реала

16 апреля мадридский «Реал» во втором матче 1/4 финала Лиги чемпионов принимал лондонский «Арсенал» после сокрушительного поражения в Англии – 0:3.

Представителю Ла лиги не удалось сотворить сенсацию и выйти в следующий раунд, поскольку «сливочные» снова уступили «канонирам», только теперь со счетом 1:2.

Перед началом встречи фанаты «Реала» растянули огромный баннер с намеком на то, что испанский клуб сможет перевернуть ход игры. Однако лондонские фаны лаконично отреагировали на старания «сливочных».

«Это что за дерьмо?», – пели болельщики «Арсенала».