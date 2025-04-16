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Испания
16 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:04
1448
0

ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом

На баннере фанатов галактикос – мотив игры в шахматы

16 апреля 2025, 22:51 | Обновлено 16 апреля 2025, 23:04
1448
0
ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine

Болельщики «Реала» развернули гигантский баннер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский Реал принимает лондонский Арсенал на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На баннере фанатов галактикос – мотив игры в шахматы. Задача – сбить фигуру красно-белого цвета, который традиционно используют канониры.

Реалу нужно отыграть три мяча после поражения в первой игре в Лондоне (0:3).

ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом

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Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал фото баннер болельщики зрители фанаты шахматы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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