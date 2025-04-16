Болельщики «Реала» развернули гигантский баннер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мадридский Реал принимает лондонский Арсенал на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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На баннере фанатов галактикос – мотив игры в шахматы. Задача – сбить фигуру красно-белого цвета, который традиционно используют канониры.

Реалу нужно отыграть три мяча после поражения в первой игре в Лондоне (0:3).

ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом