ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом
На баннере фанатов галактикос – мотив игры в шахматы
Болельщики «Реала» развернули гигантский баннер перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мадридский Реал принимает лондонский Арсенал на стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На баннере фанатов галактикос – мотив игры в шахматы. Задача – сбить фигуру красно-белого цвета, который традиционно используют канониры.
Реалу нужно отыграть три мяча после поражения в первой игре в Лондоне (0:3).
ФОТО. Фанаты Реала растянули гигантский баннер перед матчем с Арсеналом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Франческо высказался о Нико Пасе
У Андрея одна из самых маленьких зарплат в «Реале»