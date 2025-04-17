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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 10:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:04
159
0

Впервые забил за клуб. Защитник Интера рассказал о выходе в полуфинал ЛЧ

Бенжамен Павар помог пройти «Баварию»

17 апреля 2025, 10:49 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:04
159
0
Впервые забил за клуб. Защитник Интера рассказал о выходе в полуфинал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенжамен Павар

Защитник «Интера» Бенжамен Павар проанализировал второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «змеи» на своем стадионе принимали «Баварию». Бенжамен впервые отличился голом за клуб и помог «Интеру» сыграть вничью с оппонентом (2:2).

Благодаря такому результату итальянский клуб вышел в полуфинал, где встретится с «Барселоной».

«Я очень рад своему голу – я ждал его долгое время. Честно говоря, я даже больше рад за команду, чем за себя, хотя забить здесь свой первый гол за «Интер» было особенным чувством. Нам нужно было оставаться сосредоточенными.

Это была непростая игра, и теперь нам нужно восстановиться перед следующим матчем лиги. Мы не ставим себе ограничений: у нас отличная команда и группа сотрудников, которые работают очень хорошо. Мы всегда хотим побеждать и хотим продолжать двигаться вперед. Лига напряженная, и матч с «Болоньей» будет тяжелым», – ответил Павар.

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария Бенжамен Павар
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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