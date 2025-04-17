«Настоящий капитан». Форвард Интера отсыпал комплиментов своему партнеру

Центральный нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался касательно второго матча против мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды расписали боевую ничью (2:2), однако дальше прошли представители Серии А.

«Я очень счастлив. Мы играли как топовая команда. Было трудно, но мы сделали это. Лаутаро Мартинес играл как настоящий капитан. Как и всегда. В конце уже не было сил, но мы это сделали», – сказал Тюрам.

В следующем этапе миланский коллектив встретится с испанской «Барселоной».