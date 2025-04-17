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  4. «Настоящий капитан». Форвард Интера отсыпал комплиментов своему партнеру
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 10:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:03
263
1

«Настоящий капитан». Форвард Интера отсыпал комплиментов своему партнеру

Маркус Тюрам отметил вклад Лаутара Мартинеса в матче 1/4 финала ЛЧ

17 апреля 2025, 10:34 | Обновлено 17 апреля 2025, 11:03
263
1
«Настоящий капитан». Форвард Интера отсыпал комплиментов своему партнеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

Центральный нападающий миланского «Интера» Маркус Тюрам высказался касательно второго матча против мюнхенской «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Команды расписали боевую ничью (2:2), однако дальше прошли представители Серии А.

«Я очень счастлив. Мы играли как топовая команда. Было трудно, но мы сделали это. Лаутаро Мартинес играл как настоящий капитан. Как и всегда. В конце уже не было сил, но мы это сделали», – сказал Тюрам.

В следующем этапе миланский коллектив встретится с испанской «Барселоной».

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Интер Милан Бавария Лига чемпионов Интер - Бавария Маркус Тюрам
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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Saar
Інтер- має якусь ауру. Якусь внутрішню силу і потужність. Команда збалансована і організована. Такі швидкі і технічні контратаки я не бачив в жодної команди!!! Швидка, технічна і потужна команда. Коли Інтер перший пропускає, то завжди є резерви додати в грі і вирівняти становище з будь-якою командою. А головне, в складі багато італійців, -гравців збірної Італії!
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