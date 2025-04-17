МАРТИНЕС: «Мы запомним эту игру надолго. Интер никогда не сдается»

Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы своей команды над «Баварией» в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы запомним эту игру надолго. «Интер» никогда не кажется: у нас есть характер, сердце и голова.

Нас ждет серьезное противостояние против великого соперника. «Барселона» имеет славную историю в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сосредоточены на чемпионате. У нас еще будет время, чтобы подумать о них», – заявил аргентинец.

«Бавария» не смогла квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» (3:4) по итогам двухматчевого противостояния. В полуфинале «Интер» сыграет против «Барселоны». В другой полуфинальной паре встретятся Арсенал и ПСЖ.