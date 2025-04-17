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Лига чемпионов
17 апреля 2025, 10:19 |
92
1

МАРТИНЕС: «Мы запомним эту игру надолго. Интер никогда не сдается»

Лаутаро рад победе «Интера» над «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2025, 10:19 |
92
1
МАРТИНЕС: «Мы запомним эту игру надолго. Интер никогда не сдается»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился эмоциями после победы своей команды над «Баварией» в двухматчевом противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы запомним эту игру надолго. «Интер» никогда не кажется: у нас есть характер, сердце и голова.

Нас ждет серьезное противостояние против великого соперника. «Барселона» имеет славную историю в Лиге чемпионов. Но сейчас мы сосредоточены на чемпионате. У нас еще будет время, чтобы подумать о них», – заявил аргентинец.

«Бавария» не смогла квалифицироваться в полуфинал Лиги чемпионов, проиграв «Интеру» (3:4) по итогам двухматчевого противостояния. В полуфинале «Интер» сыграет против «Барселоны». В другой полуфинальной паре встретятся Арсенал и ПСЖ.

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Лаутаро Мартинес Интер Милан Бавария Интер - Бавария Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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