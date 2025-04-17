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  4. Анчелотти после вылета Реала из ЛЧ ответил на вопрос о своем будущем
Лига чемпионов
17 апреля 2025, 07:51 |
2177
0

Анчелотти после вылета Реала из ЛЧ ответил на вопрос о своем будущем

Карло уверяет, что его уход из королевского клуба может произойти и лет через 10

17 апреля 2025, 07:51 |
2177
0
Анчелотти после вылета Реала из ЛЧ ответил на вопрос о своем будущем
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

65-итальянский специалист Карло Анчелотти после вылета Реала из Лиги чемпионов 2024/25 на стадии 1/4 финала ответил на вопрос касательно своего будущего на посту наставника королевского клуба:

«Это может произойти в этом году, в следующем, когда закончится мой контракт...

В этом нет никаких проблем. Но когда этот день наступит и я закончу в Реале, я буду благодарен этому клубу. Это может произойти завтра, через год или через 10 лет, но я буду благодарен. И все. Точка».

В четвертьфинале ЛЧ 2024/25 сливочные проиграли Арсеналу со счетом 1:5 по сумме двух встреч (0:3, 1:2).

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2026 года. Карло уже давно сватают в сборную Бразилии, которая как раз сейчас находится без главного тренера после увольнения Доривала Жуниора.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов отставка Арсенал Лондон Реал - Арсенал
Даниил Агарков Источник: Sky Sports
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