Анчелотти после вылета Реала из ЛЧ ответил на вопрос о своем будущем

65-итальянский специалист Карло Анчелотти после вылета Реала из Лиги чемпионов 2024/25 на стадии 1/4 финала ответил на вопрос касательно своего будущего на посту наставника королевского клуба:

«Это может произойти в этом году, в следующем, когда закончится мой контракт...

В этом нет никаких проблем. Но когда этот день наступит и я закончу в Реале, я буду благодарен этому клубу. Это может произойти завтра, через год или через 10 лет, но я буду благодарен. И все. Точка».

В четвертьфинале ЛЧ 2024/25 сливочные проиграли Арсеналу со счетом 1:5 по сумме двух встреч (0:3, 1:2).

Контракт Анчелотти с Реалом рассчитан до лета 2026 года. Карло уже давно сватают в сборную Бразилии, которая как раз сейчас находится без главного тренера после увольнения Доривала Жуниора.