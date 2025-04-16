Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 апреля 2025, 19:25 |
909
0

Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1-го раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте

16 апреля 2025, 19:25 |
909
0
Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда Киченок

16 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.

В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань из Китая сыграют против тандема Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Киченок и Сюй Ифань впервые проведут поединок в одной паре.

Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против первых сеяных Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Ястремская и Остапенко упустили отличный шанс выйти в полуфинал Штутгарта
Ястремская / Остапенко – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 16 апреля
Фанни Штоллар Надежда Киченок Сюй Ифань смотреть онлайн WTA Штутгарт Александра Панова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Футбол | 16 апреля 2025, 17:22 13
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов
Кривбасс – Шахтер – 1:2. Почему не засчитали пенальти Илича? Видео голов

16 апреля команды доиграли матч 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
Баскетбол | 15 апреля 2025, 22:19 0
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет
ФОТО. Найден знаменитый Ferrari Майкла Джордана. Спустя 15 лет

Майкл Джордан снова покатается на своем красавце

Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Теннис | 15.04.2025, 21:47
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Лаки-лузер 2008 года рождения выиграл матч на уровне ATP и установил рекорд
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Футбол | 16.04.2025, 12:01
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Бывшая Тимощука: «У него обида на этот клуб. Над ним издевались, избивали»
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Футбол | 16.04.2025, 09:08
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Известны недельные зарплаты игроков Реала. Что там у Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
Непобежденный супертяж: «Удар Дюбуа был чистым, а Усик просто...»
16.04.2025, 03:29 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала стал владельцем известного британского клуба
14.04.2025, 21:23
Футбол
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
Предательство де Брюйне. Гвардиола очень разочарован поведением бельгийца
14.04.2025, 17:00 5
Футбол
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
Два известных снукериста завершили карьеру, проиграв в квалификации ЧМ
15.04.2025, 06:05
Снукер
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
Горняки мечтают о нем. Шахтер определился с заменой Пушича
14.04.2025, 19:57 8
Футбол
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем