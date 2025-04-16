Н. Киченок / Сюй Ифань – Панова / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1-го раунда на турнире WTA 500 в Штутгарте
16 апреля украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 500 в Штутгарте, Германия.
В 1-м раунде украинка и ее напарница Сюй Ифань из Китая сыграют против тандема Александра Панова / Фанни Штоллар (Венгрия). Время начала встречи – 19:20 по Киеву.
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Киченок и Сюй Ифань впервые проведут поединок в одной паре.
Победительницы противостояния в четвертьфинале сыграют против первых сеяных Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф.
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