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  4. Марченко пояснил, почему у Свитолиной возникли трудности в матче за сборную
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 14:01 |
326
0

Марченко пояснил, почему у Свитолиной возникли трудности в матче за сборную

Элина в непростом поединке выиграла у Майи Хвалиньской в противостоянии КБДК с Польшей

12 апреля 2025, 14:01 |
326
0
Марченко пояснил, почему у Свитолиной возникли трудности в матче за сборную
ФТУ. Илья Марченко

Капитан сборной Украины Илья Марченко прокомментировал победу украинок в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Польши (3:0):

«Это был идеальный день, очень хороший день для нас, потому что мы победили со счетом 3:0. Я очень горжусь нашими девушками, они проделали отличную работу. Мы довольны сегодняшним днем и этот результат стал хорошим залогом перед завтрашним матчем. Относительно следующего противостояния, учитывая сегодняшний результат, нам надо выиграть еще один матч. Сегодня было очень хорошее начало для нас в этой группе, и я с нетерпением жду завтра. Я уверен, что мы сможем достичь того, ради чего мы здесь и ради чего мы приехали сюда.

Что я думал, когда Свитолина играла 89-минутный первый сет? Я был уверен в Элине, даже если бы матч был из трех сетов. Это была довольно непростая соперница для нее, она играла в таком стиле, который ей не нравится. Поэтому у нее были трудности в течение сета, но в конце партии и на тай-брейке Элина показала, почему она является такой замечательной теннисисткой. А второй сет уже прошел немного легче. Так что я счастлив.

Насколько важной была поддержка болельщиков? Очевидно, что иметь поддержку это всегда классно. Здесь, в Польше, много украинцев. Мы постоянно их слышали, они постоянно болели, я бы сказал, что порой их было слышно даже больше, чем всех остальных на стадионе. Эта поддержка нам очень помогала».

12 апреля сине-желтые встретятся с командой Швейцарии. Украинки находятся в шаге от выхода в финальную часть КБДК-2025.

Украина – Польша – 3:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
  • Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:4), 6:3)
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:1), 7:6 (7:5))
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Илья Марченко Элина Свитолина женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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