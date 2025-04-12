Металлург – Нива Т, Кудровка – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 12 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
12 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 12 апреля 2025
- 11:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
- 14:00. Кудровка – Металлист Харьков
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывание)
11:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
14:00. Кудровка – Металлист Харьков
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