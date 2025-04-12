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Первая лига
Кудровка
12.04.2025 14:00 - : -
Металлист
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 12:00 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:04
112
0

Металлург – Нива Т, Кудровка – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 12 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

12 апреля 2025, 12:00 | Обновлено 12 апреля 2025, 12:04
112
0
Металлург – Нива Т, Кудровка – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
МФК Металлург Запорожье

12 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 12 апреля 2025

  • 11:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь
  • 14:00. Кудровка – Металлист Харьков

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывание)

11:30. Металлург Запорожье – Нива Тернополь

14:00. Кудровка – Металлист Харьков

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Кудровка – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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