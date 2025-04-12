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Первая лига
Кудровка
12.04.2025 14:00 - : -
Металлист
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Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 08:47 |
83
0

Кудровка – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени

12 апреля 2025, 08:47 |
83
0
Кудровка – Металлист. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Официальный сайт «Металлиста»

В субботу, 12 апреля состоится матч 2-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между «Кудровкой» и «Металлистом». Игра начнется в 15:00 по Киеву.

Кудровка

На данный момент коллектив с 25 очками на счету занимает 4 место в турнирной таблице и является одним из главных претендентов на повышение. И хоть до 1-й позиции уже 10 очков, только одна победа отделяет клуб от 2-й строчки и повышения в УПЛ. Из кубка команда вылетела в 1/16 после разгромного поражения против «ЮКСА» со счетом 4:0.

Металлист

Харьковский клуб имеет столько же очков, как и «Кудровка», однако находится на одну позицию ниже из-за разницы убитых/пропущенных. В целом команды проводят схожий по статистике сезон, однако «Металлист» вылетел из Кубка Украины чуть раньше – в 1/32 после поражения от «ФК Николаев».

Личные встречи

В общей сложности команды противостояли друг другу дважды в истории – оба раза в сезоне Первой лиги 2023/24. Тогда матчи закончились вничью со счетами 0:0 и 1:1.

Интересные факты

  • «Кудровка» первой открывала счет в 5/6 прошлых матчей Первой лиги.
  • «Кудровка» является самой плохой командой лиги по статистике в домашних матчах – 9 очков в 7 играх. В свою очередь «Металлист» является вторым худшим клубом чемпионата по игре на выезде, 11 баллов в 7 матчах.
  • «Металлист» начал вторую половину сезона с минимальной победы в харьковском дерби, а «Кудровка» проиграла со счетом 1:0 «Буковине».

Возможные стартовые составы

Кудровка: Лепка – Мельничук. Сердюк, Шершень, Мачелюк – Думанюк, Матвеев – Рогозинский, Казак, Свитюха – Легостаев

Металлист: Рыбак – Гомеш, Федоров, Порох – Дегтярь, Вернаттус, Тепляков, Подручный, Луцев – Цвиренко, Исаенко

Прогноз

Сложно спрогнозировать победителя, ведь матч состоится между достаточно равными по силе командами. В матче не ожидается большое количество голов, однако я думаю, что обе команды забьют, поэтому поставлю именно этот прогноз с коэффициентом 2.12.

Прогноз Sport.ua
Кудровка
12 апреля 2025 -
14:00
Металлист
Обе забьют 2.12 Сделать ставку

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Кудровка Первая лига Украины прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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