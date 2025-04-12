Обменялись голами. Кудровка и Металлист сильнейшего не определили

12 апреля «Кудровка» встретилась с «Металлистом» во втором туре в чемпионской группе Первой лиги Украины.

Игра прошла на стадионе «Юбилейные» в городе Буча, что находится в киевской области.

Уже на 15-й минуте матча «Кудровка» отличилась забитым мячом, шокировав харьковский коллектив. Автором забитого гола стал Артур Думанюк. Ответ от «Металлиста» не заставил себя ждать. Перед перерывом гол оформил Евгений Исаенко.

Во втором тайме прошить ворота ни одна из команд не смогла, поэтому главный судья зафиксировал ничью – 1:1.

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 2-й тур, 12 апреля

«Кудровка» – «Металлист» – 1:1

Гол: Думанюк, 15 – Исаенко, 44

Удаление: Федоров, 90+4