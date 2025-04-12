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Первая лига
Кудровка
12.04.2025 14:00 – FT 1 : 1
Металлист
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Украина. Первая лига
12 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:27
228
0

Обменялись голами. Кудровка и Металлист сильнейшего не определили

Команды разошлись при счете 1:1

12 апреля 2025, 15:59 | Обновлено 12 апреля 2025, 16:27
228
0
Обменялись голами. Кудровка и Металлист сильнейшего не определили
ФК Металлист

12 апреля «Кудровка» встретилась с «Металлистом» во втором туре в чемпионской группе Первой лиги Украины.

Игра прошла на стадионе «Юбилейные» в городе Буча, что находится в киевской области.

Уже на 15-й минуте матча «Кудровка» отличилась забитым мячом, шокировав харьковский коллектив. Автором забитого гола стал Артур Думанюк. Ответ от «Металлиста» не заставил себя ждать. Перед перерывом гол оформил Евгений Исаенко.

Во втором тайме прошить ворота ни одна из команд не смогла, поэтому главный судья зафиксировал ничью – 1:1.

Первая лига Украины-2024/25

Повышение. 2-й тур, 12 апреля

«Кудровка» – «Металлист» – 1:1

Гол: Думанюк, 15 – Исаенко, 44

Удаление: Федоров, 90+4

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Исаенко (Металлист).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Думанюк (Кудровка).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Евгений Исаенко Артур Думанюк Металлист Харьков Кудровка
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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