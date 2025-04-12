Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?

12 апреля сборная Украины сыграет против команды Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

После победы над Польшей со счетом 3:0 (6:0 по сетам) украинки возглавили группу, в частности и благодаря поражению швейцарок от польской сборной 0:3.

Таблица квалификационной группы Е



Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК-2025. В противостоянии со Швейцарией украинкам даже не обязательно одерживать общую победу – хватит не то что хотя бы одной виктории в трех встречах, а и двух выигранных сетов.

Худший расклад для Украины, который позволит выйти в финальный этап КБДК (три поражения с двумя выигранными сетами против Швейарии) выглядит так:

Досрочно выход в финальную часть Украина может оформить после первой же игры матчевого противостояния – нужна победа. Предварительно, первыми на корт выйдут вторые номера: Марта Костюк и Жиль Тайхман. Т.е., в случае победы Марты (матч начнется в 16:00), украинки преодолеют Квалификацию.

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).

Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):