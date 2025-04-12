Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?
Все легко и просто, хватит даже двух выигранных сетов за три встречи
12 апреля сборная Украины сыграет против команды Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.
После победы над Польшей со счетом 3:0 (6:0 по сетам) украинки возглавили группу, в частности и благодаря поражению швейцарок от польской сборной 0:3.
Таблица квалификационной группы Е
Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК-2025. В противостоянии со Швейцарией украинкам даже не обязательно одерживать общую победу – хватит не то что хотя бы одной виктории в трех встречах, а и двух выигранных сетов.
Худший расклад для Украины, который позволит выйти в финальный этап КБДК (три поражения с двумя выигранными сетами против Швейарии) выглядит так:
Досрочно выход в финальную часть Украина может оформить после первой же игры матчевого противостояния – нужна победа. Предварительно, первыми на корт выйдут вторые номера: Марта Костюк и Жиль Тайхман. Т.е., в случае победы Марты (матч начнется в 16:00), украинки преодолеют Квалификацию.
Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).
Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):
- 10.04. Польша – Швейцария – 3:0
- 11.04. Польша – Украина – 0:3
- 12.04. Швейцария – Украина
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна и Юлия получили первых соперниц в отборе: хорватки Ана Конюх и Яна Фетт
Итаума считает, что еще не готов к такому бою