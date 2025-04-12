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  4. Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 05:55 |
488
0

Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?

Все легко и просто, хватит даже двух выигранных сетов за три встречи

12 апреля 2025, 05:55 |
488
0
Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?
ФТУ

12 апреля сборная Украины сыграет против команды Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025.

После победы над Польшей со счетом 3:0 (6:0 по сетам) украинки возглавили группу, в частности и благодаря поражению швейцарок от польской сборной 0:3.

Таблица квалификационной группы Е


Победитель группы выйдет в финальную часть КБДК-2025. В противостоянии со Швейцарией украинкам даже не обязательно одерживать общую победу – хватит не то что хотя бы одной виктории в трех встречах, а и двух выигранных сетов.

Худший расклад для Украины, который позволит выйти в финальный этап КБДК (три поражения с двумя выигранными сетами против Швейарии) выглядит так:

Досрочно выход в финальную часть Украина может оформить после первой же игры матчевого противостояния – нужна победа. Предварительно, первыми на корт выйдут вторые номера: Марта Костюк и Жиль Тайхман. Т.е., в случае победы Марты (матч начнется в 16:00), украинки преодолеют Квалификацию.

Финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2025 состоится с 16 по 21 сентября в китайском городе Шеньчжэнь. Участие в финальном турнире примут шесть команд-победительниц Квалификации, действующий чемпион (Италия) и хозяин турнира (Китай).

Расписание и результаты противостояний в группе Е (Квалификация КБДК):

  • 10.04. Польша Швейцария – 3:0
  • 11.04. Польша – Украина – 0:3
  • 12.04. Швейцария – Украина
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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