ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг
Смотрите фотогалерею противостояния сборных в Квалификации КБДК-2025
11 апреля женская сборная Украины по теннису переиграла команду Польши со счетом 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джиг Кинг.
В первой игре Марта Костюк разгромила Катажину Каву, во второй Элина Свитолина разобралась с Майей Хвалиньской, а в третьей (парный матч) сестры Киченок Людмила и Надежда на двух тай-брейках справились с дуэтом Мартина Кубка / Майя Хвалиньская.
Эта победа позволила сине-желтым возглавить группу, в которой также выступает Швейцария. В субботу, 12 апреля, украинки встретятся со швейцарской сборной. В случае победы (хватит и одной выигранной встречи из трех) Украина квалифицируется в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису.
Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Польша!
Украина – Польша – 3:0
- Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
- Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:4), 6:3)
- Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:1), 7:6 (7:5))
ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг
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