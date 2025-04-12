Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг
Кубок Билли Джин Кинг
12 апреля 2025, 05:03 |
228
0

ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг

Смотрите фотогалерею противостояния сборных в Квалификации КБДК-2025

12 апреля 2025, 05:03 |
228
0
ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг
ФТУ

11 апреля женская сборная Украины по теннису переиграла команду Польши со счетом 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джиг Кинг.

В первой игре Марта Костюк разгромила Катажину Каву, во второй Элина Свитолина разобралась с Майей Хвалиньской, а в третьей (парный матч) сестры Киченок Людмила и Надежда на двух тай-брейках справились с дуэтом Мартина Кубка / Майя Хвалиньская.

Эта победа позволила сине-желтым возглавить группу, в которой также выступает Швейцария. В субботу, 12 апреля, украинки встретятся со швейцарской сборной. В случае победы (хватит и одной выигранной встречи из трех) Украина квалифицируется в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Польша!

Украина – Польша – 3:0

  • Марта Костюк – Катажина Кава – 2:0 (6:1, 6:3)
  • Элина Свитолина – Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:4), 6:3)
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок – Мартина Кубка / Майя Хвалиньска – 2:0 (7:6 (7:1), 7:6 (7:5))

ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг

razgrom-hozyaev-kak-ukraina-obygrala-polshu-v-kubke-billi-dzhin-king
razgrom-hozyaev-kak-ukraina-obygrala-polshu-v-kubke-billi-dzhin-king-foto-1
razgrom-hozyaev-kak-ukraina-obygrala-polshu-v-kubke-billi-dzhin-king-foto-2
razgrom-hozyaev-kak-ukraina-obygrala-polshu-v-kubke-billi-dzhin-king-foto-3
razgrom-hozyaev-kak-ukraina-obygrala-polshu-v-kubke-billi-dzhin-king-foto-4

По теме:
Украина возглавила группу. Что нужно против Швейцарии, чтобы выйти в финал?
ВИДЕО. Издевательский эйс Костюк с руки признан лучшим ударом месяца в Туре
ВИДЕО. Польская теннисистка случайно влупила мячом в спину Киченок
женская сборная Украины по теннису женская сборная Польши по теннису Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг Марта Костюк Элина Свитолина Надежда Киченок Людмила Киченок Майя Хвалиньска Мартина Кубка Катажина Кава фото фотогалерея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 11 апреля 2025, 07:42 4
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности
Майк Тайсон назвал трех лучших боксеров современности

В свой список Майк включил Дэвиса, Кроуфорда и Бенавидеса

Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Футбол | 11 апреля 2025, 08:23 6
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале
Перес назвал Анчелотти условие, при котором он останется в Реале

Тренер должен выиграть Ла Лигу или Лигу чемпионов

ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка
Футбол | 11.04.2025, 23:44
ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка
ФОТО. Новая цель Мудрика на любовном фронте. Впечатляющая девушка
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Бокс | 11.04.2025, 05:45
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Украинка из восьмой сотни заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 12.04.2025, 02:49
Украинка из восьмой сотни заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Руане
Украинка из восьмой сотни заявилась в квалификацию турнира WTA 250 в Руане
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 5
Футбол
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реал в ЛЧ. Кто теперь лидер?
11.04.2025, 09:28 10
Футбол
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
10.04.2025, 08:36 6
Футбол
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
11.04.2025, 06:23 3
Футбол
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
Тибо КУРТУА – игроку Реала: «Для чего ты это вообще делаешь?»
10.04.2025, 07:49 10
Футбол
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
Фьюри вспомнил, о чем говорил с Усиком после боя
11.04.2025, 02:33
Бокс
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
Побили действующего обладателя. Турецкий клуб впервые выиграл еврокубок
10.04.2025, 10:25
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем