11 апреля женская сборная Украины по теннису переиграла команду Польши со счетом 3:0 в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джиг Кинг.

В первой игре Марта Костюк разгромила Катажину Каву, во второй Элина Свитолина разобралась с Майей Хвалиньской, а в третьей (парный матч) сестры Киченок Людмила и Надежда на двух тай-брейках справились с дуэтом Мартина Кубка / Майя Хвалиньская.

Эта победа позволила сине-желтым возглавить группу, в которой также выступает Швейцария. В субботу, 12 апреля, украинки встретятся со швейцарской сборной. В случае победы (хватит и одной выигранной встречи из трех) Украина квалифицируется в финальную часть неофициального чемпионата мира по теннису.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалерей противостояния Украина – Польша!

Украина – Польша – 3:0

ФОТО. Разгром хозяев: как Украина обыграла Польшу в Кубке Билли Джин Кинг