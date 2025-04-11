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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
11.04.2025 15:30 – FT 1 : 4
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
11 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:43
1525
33

Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ

«Горняки» в стартовые 20 минут игры гарантировали себе победу

11 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 11 апреля 2025, 17:43
1525
33
Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ
УПЛ

Насыщенный на события еврокубков мид-уик традиционно переходил в начало очередного, уже двадцать четвертого по счету, тура украинской Премьер-лиги в завершение текущего сезона. И на этот раз болельщики сразу имели возможность стать свидетелями противостояния с участием одного из участников чемпионской гонки, если таковым до сих пор можно считать донецкий «Шахтер». Ведь отставание в десять очков от киевского «Динамо» для «горняков» все никак не становится меньше, в отличие от количества возможностей догнать фаворитов.

На этот раз команда Марино Пушича посетила центральную часть нашей страны, в гости к черкасскому ЛНЗ, который зимой получил статусное усиление на позиции главного тренера в виде подписания сверхопытного Романа Григорчука. Однако мощная ли это помощь команде в плане получения желаемых результатов – здесь уже единодушного ответа получить не удалось. «Сиреневые» лишь дважды из шести попыток одерживали победу с тех пор, чего хватает, чтобы не провалиться в зону переходных матчей, но не более того.

Весенняя часть сезона делает вторую попытку убедить нас всех, что она таки пришла на территорию Украины. И вместе с солнечной погодой в Черкассах в этот день словно расцвел «Шахтер». Никто не мог ожидать, что дончане настолько агрессивно и мощно проведут начало отчетной встречи, а их преимущество по счету по состоянию на 20 минуту оставляло всех в состоянии шока, несмотря на разницу в позициях команд в турнирной таблице.

Бразильское звено нападения «горняков» просто отрывалась на соперниках, которые ничего не могли ей противопоставить, в это время, а доминирование команды Пушича было безоговорочным. Три гола за 20 минут в начале игры – давно не удавалось увидеть настолько раскованного «Шахтера» в этом сезоне. Марлон был главным двигателем этого дела, и пытался ему помогать Эгиналду, но как бы последний ни старался, однако забивал в составе гостей исключительно один футболист. И еще раз отличился Дайко, но по собственным воротам, когда тот-таки Марлон простреливал с левого фланга штрафной.

Этот автогол игрока ЛНЗ пришелся на период между двумя другими результативными ударами от Марлона, который сначала на седьмой минуте завершил передачу Бондаренко в центре штрафной, а затем пообедал во время отскока от Кучеренко, который парировал удар Эгиналду. И это была лишь часть попыток, которую «Шахтер» сумел реализовать, поэтому можно было только представить, чтобы произошло, если бы вратарь хозяев где-то недоработал. Момо мог сократить это отставание на табло, но его гол, который стал бы первым пропущенным для Фесюна за «Шахтер» в матче УПЛ, отменили из-за офсайда в завершение провальной для «сиреневых» первой половины игры.

Таким образом хозяевам во втором тайме терять было уже нечего. И поэтому совсем не удивительно, что как ЛНЗ имел свои моменты, причем – в очень значительном количестве, так и соперники могли довести дело до полного разгрома и никто бы ничему не удивился. Появление Эйнела на замену после перерыва очень много пользы принесло команде Григорчука, потому что банально появилась скорость и мысль в завершении атак.

Но забил в конце концов за ЛНЗ именно Салиху, когда на него в конце матча подал с углового Яшари с правого фланга, а защита «Шахтера» настолько самоуверенна в собственной мощи, что не пыталась опекать игрока оппонентов во время стандарта. «Горняки» потом, конечно, ответили на этот гол в контратаке в компенсированное время, когда Бондаренко сыграл на Траоре до левого фланга штрафной, но впечатление от игры своему голкиперу дончане таки испортили. Впрочем, Фесюн хорошо и сам приложился к тому, чтобы не пропустить еще раньше. А моментов у команды из Черкасс было действительно много.

Следующий матч черкасский ЛНЗ проведет в гостях у петровского «Ингульца», а донецкий «Шахтер» посреди недели доиграет тайм перенесенного гостевого матча против криворожского „Кривбасса“, после чего проведет домашнюю игру против ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

ЛНЗ – «Шахтёр» – 1:3

Голы: Салиху, 86 – Марлон Гомес, 7, 20, Дайко, 10 (аг), Траоре, 90+1

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко (Беннетт, 85), Муравский (Салиху, 46), Путря – Кушниренко (Тилль, 46) – Бессала (Макуана, 78), Танковский, Яшарі, Пасич (Соареш, 46) – Момо

«Шахтёр»: Фесюн – Педро Энрике, Матвиєнко, Бондарь, Тобиас – Марлон Гомес (Назарина, 69) – Кевин (Алисон, 75), Судаков (Глущенко, 81), Бондаренко, Педриньо (Невертон, 75) – Эгиналду (Траоре, 69)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 12 (6) – 15 (7)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 2 – 2

ЛНЗ – ШАХТЁР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк ЛНЗ - Шахтер отчеты
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Комментарии 34
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Airwolf77
Шлюхтар уверенно идет за бронзой))
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+4
DaVinci
Дуже важлива перемога в бородьбі за бронзу. Ще пару бразильців за 15-20 млн купити і можна за срібло боротися з Олександрією.
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+3
Kovalchuk
Да походу крысы третье место не отдадут
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+3
Олександр
Бронза гарантована 
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+2
Олександр
Не вірю що Олександрія віддасть срібло .Бронза гарантована кротам .Можно святкувати 
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+1
Pavel_i_CO
Нажаль, щури зі сходу міцно засіли на третьому місці, навряд нище опустяться 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Олександр
А звідки летіли ракети коли вбивали дітей в пісочниці в кривому розі з росії чи з днр ?
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+1
T-800
Марлон СПАДКОЄМЕЦЬ Гомес
в Киеве, канешна, в шоке от таких *наследников)) * как раз этот эпичный сериал досматриваю ...
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0
Отаман
А ще через кляту війну, у вболівальників фк ганьба суркіса та медведчука забрали можливість козиряти трофеями країни ГУЛАГів, коли у чикістського клубу був картбланш на любого футболіста з УРСР. Г. Ягода розстроївся би побачивши свої дітища(ст.динамо)в такому стані
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0
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Kovalchuk
Третье место тоже не плохо это же не десятое как в 96
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0
Лига
Чемпионы молодцы сегодня на изи выиграли. Если бы так играли каждый раз первые таймы, не было бы глупых потерь очей в конце игры, как было с рухом и вересом . Всех болельщиков Шахтёра с победой . Фесюна с дебютом . Шансы на очередное чемпионство ещё есть, ну минимальные .
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-1
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serhiy
Слабо. Рахунок мав бути розгромним ! В такій грі сундуков не забив- майстер ). І що сподобалося, кроти як завжди пропускають.  Позитив для себе я знайшов. І дякую ЛНЗ за гол престижу !  Другий тайм не бачив,але по рахунку,думаю,що автобус шахтаря повозили трохи після першої 45 -ти хвилинки !  Нічого. Григорчуку треба час ,все так не буде ! Але власники ЛНЗ - тупаки такі як і помийки бамбаської - тільки одні "діамант" підібрали (вПушич),а інші справжній втратили ( Дулуб ).
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-1
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⚒️❗ВИТАЛИЙ❗ШАХТЁР🧡🖤ДОНБАСС
Одна половина моєї душі - радіє за перемогу рідного ⚒️Шахтаря! 🧡🖤 😊
Інша половина - трохи сумує...😢 👉 ❤️😸Мурлика втік з гілки при 0-3. Бачите, не цікаво йому дивитись як Шахтар розриває суперників...
Але з нетерпінням чекатиму зустрічі з ним завтра на динамівській гілці❗
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
⚒️❗ВИТАЛИЙ❗ШАХТЁР🧡🖤ДОНБАСС
На Донбасі - смакують мільйони!
⚽Чудові два - голи від Марлона! ⚽
🏟️І весь скандує стадіон!
Оле-оле! Марлон-Марлон!
.
Ну один забив СалІху -
То динамівцям на втІху...
А головне - що перемогли!
За титул інтригу - ми зберегли! 😊
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-3
Фанькин кот
А завтра все вместе азартно и неистово болеем за Кривбасс! Чтобы он победил это недоразумение, это лайно суркисово. 
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-4
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_9Quantum19_
Саліху все ж зіпсував дебют голкіперу "гірників". Вболівальникам ФК "Шахтар" мої вітання з перемогою у цьому матчі. 
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-4
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Пoлковник
Славься родной Шахтёр☝️
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Всех болельщиков Шахты⚒️ с уверенной победой!💪 🧡🖤Но и ЛНЗ тоже старался, им за это респект.
А всех дынамофанов♿👹🤮 - с возвращение на сайт их горемычного бота Фани🤕! Теперь у вас, болезных😬, снова есть на кого равняться и с кого брать пример!😆😆😆
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-6
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Дуже добре грав найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар
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-7
Показать Скрыть 3 ответа
Пoлковник
Пум очка великая и магучая (он же аеропетух, бернотсос🥦, мандривник) ты на службе под полковником смотрела игру великого Шахтёра?
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-9
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