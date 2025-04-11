Марлон Гомес в ударе. Шахтёр уверенно побеждает ЛНЗ

Насыщенный на события еврокубков мид-уик традиционно переходил в начало очередного, уже двадцать четвертого по счету, тура украинской Премьер-лиги в завершение текущего сезона. И на этот раз болельщики сразу имели возможность стать свидетелями противостояния с участием одного из участников чемпионской гонки, если таковым до сих пор можно считать донецкий «Шахтер». Ведь отставание в десять очков от киевского «Динамо» для «горняков» все никак не становится меньше, в отличие от количества возможностей догнать фаворитов.

На этот раз команда Марино Пушича посетила центральную часть нашей страны, в гости к черкасскому ЛНЗ, который зимой получил статусное усиление на позиции главного тренера в виде подписания сверхопытного Романа Григорчука. Однако мощная ли это помощь команде в плане получения желаемых результатов – здесь уже единодушного ответа получить не удалось. «Сиреневые» лишь дважды из шести попыток одерживали победу с тех пор, чего хватает, чтобы не провалиться в зону переходных матчей, но не более того.

Весенняя часть сезона делает вторую попытку убедить нас всех, что она таки пришла на территорию Украины. И вместе с солнечной погодой в Черкассах в этот день словно расцвел «Шахтер». Никто не мог ожидать, что дончане настолько агрессивно и мощно проведут начало отчетной встречи, а их преимущество по счету по состоянию на 20 минуту оставляло всех в состоянии шока, несмотря на разницу в позициях команд в турнирной таблице.

Бразильское звено нападения «горняков» просто отрывалась на соперниках, которые ничего не могли ей противопоставить, в это время, а доминирование команды Пушича было безоговорочным. Три гола за 20 минут в начале игры – давно не удавалось увидеть настолько раскованного «Шахтера» в этом сезоне. Марлон был главным двигателем этого дела, и пытался ему помогать Эгиналду, но как бы последний ни старался, однако забивал в составе гостей исключительно один футболист. И еще раз отличился Дайко, но по собственным воротам, когда тот-таки Марлон простреливал с левого фланга штрафной.

Этот автогол игрока ЛНЗ пришелся на период между двумя другими результативными ударами от Марлона, который сначала на седьмой минуте завершил передачу Бондаренко в центре штрафной, а затем пообедал во время отскока от Кучеренко, который парировал удар Эгиналду. И это была лишь часть попыток, которую «Шахтер» сумел реализовать, поэтому можно было только представить, чтобы произошло, если бы вратарь хозяев где-то недоработал. Момо мог сократить это отставание на табло, но его гол, который стал бы первым пропущенным для Фесюна за «Шахтер» в матче УПЛ, отменили из-за офсайда в завершение провальной для «сиреневых» первой половины игры.

Таким образом хозяевам во втором тайме терять было уже нечего. И поэтому совсем не удивительно, что как ЛНЗ имел свои моменты, причем – в очень значительном количестве, так и соперники могли довести дело до полного разгрома и никто бы ничему не удивился. Появление Эйнела на замену после перерыва очень много пользы принесло команде Григорчука, потому что банально появилась скорость и мысль в завершении атак.

Но забил в конце концов за ЛНЗ именно Салиху, когда на него в конце матча подал с углового Яшари с правого фланга, а защита «Шахтера» настолько самоуверенна в собственной мощи, что не пыталась опекать игрока оппонентов во время стандарта. «Горняки» потом, конечно, ответили на этот гол в контратаке в компенсированное время, когда Бондаренко сыграл на Траоре до левого фланга штрафной, но впечатление от игры своему голкиперу дончане таки испортили. Впрочем, Фесюн хорошо и сам приложился к тому, чтобы не пропустить еще раньше. А моментов у команды из Черкасс было действительно много.

Следующий матч черкасский ЛНЗ проведет в гостях у петровского «Ингульца», а донецкий «Шахтер» посреди недели доиграет тайм перенесенного гостевого матча против криворожского „Кривбасса“, после чего проведет домашнюю игру против ковалевского «Колоса».

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

ЛНЗ – «Шахтёр» – 1:3

Голы: Салиху, 86 – Марлон Гомес, 7, 20, Дайко, 10 (аг), Траоре, 90+1

ЛНЗ: Кучеренко – Драмбаев, Дайко (Беннетт, 85), Муравский (Салиху, 46), Путря – Кушниренко (Тилль, 46) – Бессала (Макуана, 78), Танковский, Яшарі, Пасич (Соареш, 46) – Момо

«Шахтёр»: Фесюн – Педро Энрике, Матвиєнко, Бондарь, Тобиас – Марлон Гомес (Назарина, 69) – Кевин (Алисон, 75), Судаков (Глущенко, 81), Бондаренко, Педриньо (Невертон, 75) – Эгиналду (Траоре, 69)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Черкассы-Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 12 (6) – 15 (7)

Угловые: 3 – 5

Оффсайды: 2 – 2

ЛНЗ – ШАХТЁР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 5°C