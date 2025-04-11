Виктория – Прикарпатье, Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE

11 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 5 апреля 2025

12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывание)

12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский