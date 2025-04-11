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Первая лига
Полтава
11.04.2025 14:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 12:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:08
57
0

Виктория – Прикарпатье, Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

11 апреля 2025, 12:00 | Обновлено 11 апреля 2025, 12:08
57
0
Виктория – Прикарпатье, Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE
СК Полтава

11 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 5 апреля 2025

  • 12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск
  • 14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывание)

12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск

14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский

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Полтава чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Эпицентр Каменец-Подольский Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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