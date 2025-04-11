Виктория – Прикарпатье, Полтава – Эпицентр. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
11 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 5 апреля 2025
- 12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск
- 14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывание)
12:00. Виктория Сумы – Прикарпатье Ивано-Франковск
14:00. Полтава – Эпицентр Каменец-Подольский
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