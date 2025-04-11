Пять голов и камбэк. Состоялся матч лидеров Первой лиги

В пятницу состоялся матч лидеров Первой лиги, которые ведут борьбу за чемпионство.

Полтава на своем поле принимала Эпицентр и проиграла со счетом 2:3. Матч получился напряженным, а хозяева вели с результатом 2:1, но пропустили два гола в конце второго тайма.

Шестая кряду победа позволила Эпицентру только укрепиться в качестве лидера: команда набрала 35 очков и теперь опережает Полтаву на семь пунктов.

У Агробизнеса 28 очков и игра в запасе.

Первая лига. Группа повышения в классе. 2-й тур

Полтава – Эпицентр 2:3

Голы: Марусич, 50, Стрельцов, 62 – Беженар, 41, Савчук, 76 Кравчук, 81