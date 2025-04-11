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Первая лига
Полтава
11.04.2025 14:00 – FT 2 : 3
Эпицентр
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Украина. Первая лига
11 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:28
766
0

Пять голов и камбэк. Состоялся матч лидеров Первой лиги

Полтава дома проиграла Эпицентру

11 апреля 2025, 16:15 | Обновлено 11 апреля 2025, 16:28
766
0
Пять голов и камбэк. Состоялся матч лидеров Первой лиги
ФК Эпицентр

В пятницу состоялся матч лидеров Первой лиги, которые ведут борьбу за чемпионство.

Полтава на своем поле принимала Эпицентр и проиграла со счетом 2:3. Матч получился напряженным, а хозяева вели с результатом 2:1, но пропустили два гола в конце второго тайма.

Шестая кряду победа позволила Эпицентру только укрепиться в качестве лидера: команда набрала 35 очков и теперь опережает Полтаву на семь пунктов.

У Агробизнеса 28 очков и игра в запасе.

Первая лига. Группа повышения в классе. 2-й тур

Полтава – Эпицентр 2:3
Голы: Марусич, 50, Стрельцов, 62 – Беженар, 41, Савчук, 76 Кравчук, 81

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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