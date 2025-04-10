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Первая лига
Полтава
11.04.2025 14:00 - : -
Эпицентр
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Украина. Первая лига
10 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:24
66
0

СК Полтава – Епицентр. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 11 апреля в 14:00 по Киеву

10 апреля 2025, 20:22 | Обновлено 10 апреля 2025, 20:24
66
0
СК Полтава – Епицентр. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Официальный сайт «СК Полтава»

В пятницу, 11 апреля, состоится матч 2-го раунда чемпионской группы Первой лиги Украины между «СК Полтава» и «Эпицентром». Игра начнется в 14:00 по киевскому времени.

СК Полтава

Весьма уверенный сезон проводят полтавчане. На данный момент команда является одним из главных претендентов на повышение и с 28 очками в активе занимает 2 место в чемпионской группе, уступая только своему будущему сопернику «Эпицентру» на 4 зачетных пункта. Кубок Украины коллектив покинул после поражения «Металлиста 1925» в 1/32.

Эпицентр

Каменец-подольская команда в этом году демонстрирует поразительные результаты в чемпионате. Пока клуб возглавляет турнирную таблицу и имеет на своем счету 32 очка в 15 матчах. В Первой лиге этого сезона коллектив проиграл всего один раз – в матче против «Агробизнеса» в сентябре 2024 года. Но иначе сложились дела в кубке, «Эпицентр» вылетел от «Скалы 1911» в 1/64 финала.

Личные встречи

Лишь дважды в истории клубы противостояли друг другу в официальных матчах, оба раза в рамках чемпионской группы Первой лиги в прошлом сезоне. Первая игра завершилась нулевой ничьей, а вот в Каменце-Подольском «Эпицентр» смог одержать волевую победу со счетом 3:2.

Интересные факты

  • «Эпицентр» победил в 5 матчах Первой лиги подряд, однако 4 из них состоялись еще в 2024 году. В общей сложности команда непобедима уже в течение 9 официальных матчей.
  • «СК Полтава» не побеждает в домашних матчах уже 4 игры подряд. Последний раз команда одерживала победу на своем стадионе еще в сентябре прошлого года против «Мариуполя».
  • «Эпицентр» имеет лучшую защиту в лиге, команда пропустила всего 10 голов за сезон чемпионата. Такой же показатель только у «Металлиста 1925».
  • Обе команды начали вторую часть сезона с побед - «Полтава» обыграла «Агробизнес», а «Эпицентр» одолел «ЮКСА».

Возможные стартовые составы

Полтава: Восконян – Коцюмака, Ходуля, Мисюра, Бужин – Галенков, Плахтырь, Шаповалов, Одарюк – Марусич, Щербак

Эпицентр: Билык – Климец, Савчук, Мороз, Танчик – Полюлях – Запорожец, Миронюк, Ляшенко – Бендера, Беженар

Прогноз

Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь в нем сойдутся два лидера лиги. Однако команды довольно равны по силе и победителя спрогнозировать сложно. Я поставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.73.

Прогноз Sport.ua
Полтава
11 апреля 2025 -
14:00
Эпицентр
Обе забьют 1.73 Сделать ставку

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Первая лига Украины прогнозы
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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