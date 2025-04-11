Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анже ПОСТЕКОГЛУ: «В ответном матче, возможно, будем играть 120 минут»
Лига Европы
11 апреля 2025, 06:35 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:46
183
0

Анже ПОСТЕКОГЛУ: «В ответном матче, возможно, будем играть 120 минут»

«Тоттенхэм» дома не смог победить немецкий «Айнтрахт»

11 апреля 2025, 06:35 | Обновлено 11 апреля 2025, 06:46
183
0
Анже ПОСТЕКОГЛУ: «В ответном матче, возможно, будем играть 120 минут»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Немного разочарованы результатом, но ребята провели очень хороший матч. Тяжело играть, когда пропускаешь быстрый гол, а тем более с идеального удара. Хорошо, что отреагировали быстро и сравняли. Дальше был полный контроль. Мы упустили очень много моментов. Мы трижды попали в перекладину, а их голкипер делал невероятные сейвы. Но если мы будем играть так на выезде, то не сомневаюсь в положительном результате.

Мы сделали правильные замены. Все игроки добавили энергии и оживили игру. Это очень важно, ведь в ответном матче, возможно, придется играть 120 минут. Поэтому надо понимать, что все должны быть готовы.

Уже думаю о левом фланге, ведь на нем ребята хорошо наработались. Поэтому и вышли Матис, Джед и Папе, которые добавили еще больше давления. Поэтому мы рассчитываем на всех игроков.

Для Ришарлисона было важно получить игровую практику. Впереди два матча, и он получит больше игрового времени. Надеюсь, что это поможет ему набрать игровую форму. Я доволен, что большинство игроков восстановилась и могут играть», – прокомментировал Постекоглу.

По теме:
День боевых ничьих. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы
Энцо МАРЕСКА: «Сложно играть с командой, которая садится глубоко в защите»
Рубен АМОРИМ: «Если ошибается один игрок – это ошибка всей команды»
Ангелос Постекоглу Лига Европы пресс-конференция Тоттенхэм Айнтрахт Франкфурт
Александр Сильченко Источник: ФК Тоттенхэм
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10 апреля 2025, 08:36 3
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ

Модрич, Алаба и еще трое футболистов не входят в планы наставника

Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Бокс | 10 апреля 2025, 12:20 0
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»

Кевин Лерена уверен в своих силах накануне боя с Радченко

Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
Футбол | 11.04.2025, 06:47
Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
Фавориты получили перевес. Итоги первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Футбол | 10.04.2025, 11:32
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор
Футбол | 11.04.2025, 01:03
ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор
ФОТО. Невеста Сикана зовёт ещё одного футболиста Шахтера в Трабзонспор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Не хочу в это верить. Не понимаю, зачем он это делает»
09.04.2025, 08:24 7
Футбол
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
Квалификация ЧМ. Легенда снукера в 62 года совершил камбек против украинца
09.04.2025, 03:23
Снукер
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
Левандовски превзошел достижение Роналду и установил уникальный рекорд ЛЧ
10.04.2025, 02:23 4
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 2
Футбол
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
Британский супертяж: «Не смогу победить Усика. Он меня перебоксирует»
10.04.2025, 20:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем