Анже ПОСТЕКОГЛУ: «В ответном матче, возможно, будем играть 120 минут»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью в матче 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1).

«Немного разочарованы результатом, но ребята провели очень хороший матч. Тяжело играть, когда пропускаешь быстрый гол, а тем более с идеального удара. Хорошо, что отреагировали быстро и сравняли. Дальше был полный контроль. Мы упустили очень много моментов. Мы трижды попали в перекладину, а их голкипер делал невероятные сейвы. Но если мы будем играть так на выезде, то не сомневаюсь в положительном результате.

Мы сделали правильные замены. Все игроки добавили энергии и оживили игру. Это очень важно, ведь в ответном матче, возможно, придется играть 120 минут. Поэтому надо понимать, что все должны быть готовы.

Уже думаю о левом фланге, ведь на нем ребята хорошо наработались. Поэтому и вышли Матис, Джед и Папе, которые добавили еще больше давления. Поэтому мы рассчитываем на всех игроков.

Для Ришарлисона было важно получить игровую практику. Впереди два матча, и он получит больше игрового времени. Надеюсь, что это поможет ему набрать игровую форму. Я доволен, что большинство игроков восстановилась и могут играть», – прокомментировал Постекоглу.