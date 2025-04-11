ЛНЗ Черкассы – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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11 апреля свою встречу в рамках УПЛ проведут ЛНЗ Черкассы и Шахтер Донецк. Матч начнется 15:30 по киевскому времени.

ЛНЗ Черкассы

Для Черкасс этот чемпионат точно не прорыв, хотя многого от клуба, который дебютировал в элите только в прошлом сезоне, не стоило ждать. Команда идет десятой в турнирной таблице, отрыв от опасной зоны составляет 4 очка, хотя это не тот гандикап, при котором можно расслабиться.

Клуб не впечатляет после зимнего перерыва, имея в активе 2 победы при четырех поражениях. В последнем туре смотрелись неплохо на выезде против Черноморца, но уступили в итоге со счетом 0:1.

Конкурировать за высокие места ЛНЗ Черкассы не в состоянии, а вот сохранить прописку в дивизионе вполне реальная задача. Предстоящую встречу из-за перебора желтых карточек пропустит Топалов.

Шахтер Донецк

«Горнякам» нечем похвастаться в этом сезоне в Лиге Чемпионов заняли 27-ю строчку на этапе Лиги, из-за чего остались за бортом плей-офф. В чемпионате Шахтер идет только третьим, отставая от Динамо на целых 10 очков, при одной игре в запасе, до Александрии 6 баллов, здесь конкурент тоже провел на игру больше.

После зимнего перерыва у команды в активе 4 победы и две ничьи в рамках УПЛ. В последнем «горняки» обыграли на домашнем стадионе Верес – 3:0, хотя два мяча уже забили в концовке.

Недавно подопечные Марино Пушича обыграли в овертайме Александрию, в рамках Кубка Украины, что позволило пробиться в полуфинал турнира, там они сыграют против Полесья. Из-за повреждения матч может пропустить Тотовицкий.

Личные встречи

История очных противостояний команд насчитывает всего три матча, во всех случаях побеждали «горняки» причем разница в счете составляла не меньше трех мячей.

В первом круге Шахтер одержал победу со счетом 5:1, феноменальный матч выдал Судаков, на его счету 4 забитых мяча и результативная передача.

Прогноз

Не сложно догадаться, что гости считаются большими фаворитами, класс «горняков» явно выше, но свое превосходство надо доказывать на поле.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа ЛНЗ Черкассы – 7,42, ничья – 4,51, победа Шахтера – 1,4. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Матч должен пройти при ощутимом перевесе донецкой команды, перспективной выглядит ставка на успех гостей с форой -1 за 1,6.

Прогноз Sport.ua ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Фора Шахтера (-1) 1.60 Сделать ставку

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