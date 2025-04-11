10.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
Лига конференций11 апреля 2025, 02:41 |
14
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Юргорден - Рапид - 0:1. Судьбоносный автогол. Видео голов и обзор матча
В этом противостоянии еще ничего не решено
11 апреля 2025, 02:41 |
14
0
10 апреля в четвертьфинальном матче Лиги конференций шведский «Юргорден» встречался с австрийским «Рапидом».
Судьбу победителя в этой игре определил автогол. На 62-й минуте в свои ворота забил игрок «Юргордена» Хампус Финделль.
В итоге «Рапид» одержал минимальную победу, но вряд ли на нее наиграл.
Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля
Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1
Гол: Финделль, 62 (автогол)
Видео гола и обзор матча
События матча
62’
ГОЛ ! Автогол забил Хампус Финнделл (Юргорден).
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