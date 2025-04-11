Юргорден - Рапид - 0:1. Судьбоносный автогол. Видео голов и обзор матча

10 апреля в четвертьфинальном матче Лиги конференций шведский «Юргорден» встречался с австрийским «Рапидом».

Судьбу победителя в этой игре определил автогол. На 62-й минуте в свои ворота забил игрок «Юргордена» Хампус Финделль.

В итоге «Рапид» одержал минимальную победу, но вряд ли на нее наиграл.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1

Гол: Финделль, 62 (автогол)

Видео гола и обзор матча