Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юргорден - Рапид - 0:1. Судьбоносный автогол. Видео голов и обзор матча
Лига конференций
Юргорден
10.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
Рапид Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
11 апреля 2025, 02:41 |
14
0

Юргорден - Рапид - 0:1. Судьбоносный автогол. Видео голов и обзор матча

В этом противостоянии еще ничего не решено

11 апреля 2025, 02:41 |
14
0
Юргорден - Рапид - 0:1. Судьбоносный автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в четвертьфинальном матче Лиги конференций шведский «Юргорден» встречался с австрийским «Рапидом».

Судьбу победителя в этой игре определил автогол. На 62-й минуте в свои ворота забил игрок «Юргордена» Хампус Финделль.

В итоге «Рапид» одержал минимальную победу, но вряд ли на нее наиграл.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1

Гол: Финделль, 62 (автогол)

Видео гола и обзор матча

События матча

62’
ГОЛ ! Автогол забил Хампус Финнделл (Юргорден).
По теме:
Тоттенхэм – Айнтрахт – 1:1. Бильярдный удар и мяч пяткой. Видео голов
Бетис – Ягеллония – 2:0. Без сопротивления. Видео голов и обзор матча
Целе – Фиорентина – 1:2. Раньери и Мандрагора. Видео голов и обзор
Юргорден Рапид Вена автогол видео голов и обзор Лига конференций
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Футбол | 10 апреля 2025, 08:36 3
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ
Пять игроков Реала уйдут из клуба после болезненного поражения в ЛЧ

Модрич, Алаба и еще трое футболистов не входят в планы наставника

Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча
Футбол | 11 апреля 2025, 01:36 0
Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча
Буде-Глимт – Лацио – 2:0. Дубль Салтнеса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 1/4 финала Лиги Европы

Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Футбол | 10.04.2025, 23:59
Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Без ляпа Онана не обошлось. МЮ и Лион в боевом матче расписали ничью
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Футбол | 10.04.2025, 11:32
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Не только подписание Вирца. Алонсо выдвинул еще одно требование Реала
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Футбол | 10.04.2025, 06:23
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Итоги первых матчей 1/4 финала. Разгром от Барселоны, домашняя победа ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
Камбек и дубль гения. Месси вывел Интер Майами в полуфинал Кубка чемпионов
10.04.2025, 05:10 3
Футбол
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
Кличко заплатили бешеные деньги за добавление в боксерскую игру
09.04.2025, 00:21 2
Бокс
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
Чемпион мира: «Украинец – сильный боксер. Вы увидите зрелище на ринге»
10.04.2025, 12:20
Бокс
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
Источник: Динамо уговорило Буковину сменить место проведения матча Кубка
09.04.2025, 11:14 19
Футбол
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
Раскрыты планы Усика. Александр хочет грандиозное, это не Дюбуа и Паркер
09.04.2025, 04:09 3
Бокс
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
Реал уже подписал контракт с новым тренером. Он дважды брал ЛЧ и выиграл ЧМ
09.04.2025, 13:38 5
Футбол
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
Хаби Алонсо поставил Реалу ультиматум. Он возглавит клуб при одном условии
10.04.2025, 08:18 3
Футбол
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
Мбаппе после позора с Арсеналом требует у Переса трансфер звезды Франции
10.04.2025, 09:30 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем