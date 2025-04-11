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Лига конференций
Юргорден
10.04.2025 22:00 – FT 0 : 1
Рапид Вена
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Лига конференций
11 апреля 2025, 00:22 |
50
0

Судьбу победителя решил автогол. Рапиду повезло в игре с Юргорденом

Шведский клуб потерпел обидное поражение

11 апреля 2025, 00:22 |
50
0
Судьбу победителя решил автогол. Рапиду повезло в игре с Юргорденом
Getty Images/Global Images Ukraine

10 апреля в четвертьфинальном матче Лиги конференций шведский «Юргорден» встречался с австрийским «Рапидом».

Ровная игра с несколькими хорошими моментами. Обе команды не хотели уступать и тем более пропускать.

Игроки «Юргордена» были лучше во владении мячом, а также в количестве созданных голевых возможностей (2:1), но итоговый результат - в пользу гостей.

Футболисты «Рапида» победили минимально 1:0, а гол забил игрок «Юргордена» Хампус Финделль в собственные ворота.

Шведской команде придется приложить усилия, чтобы победить соперника на выезде.

Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля

Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1

Гол: Финделль, 62 (автогол)

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига конференций Юргорден Рапид Вена автогол
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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