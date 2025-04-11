Судьбу победителя решил автогол. Рапиду повезло в игре с Юргорденом
Шведский клуб потерпел обидное поражение
10 апреля в четвертьфинальном матче Лиги конференций шведский «Юргорден» встречался с австрийским «Рапидом».
Ровная игра с несколькими хорошими моментами. Обе команды не хотели уступать и тем более пропускать.
Игроки «Юргордена» были лучше во владении мячом, а также в количестве созданных голевых возможностей (2:1), но итоговый результат - в пользу гостей.
Футболисты «Рапида» победили минимально 1:0, а гол забил игрок «Юргордена» Хампус Финделль в собственные ворота.
Шведской команде придется приложить усилия, чтобы победить соперника на выезде.
Лига конференций. 1/4 финала. 10 апреля
Юргорден (Швеция) – Рапид (Австрия) – 0:1
Гол: Финделль, 62 (автогол)
Фотоотчет с матча
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