Юргорден – Рапид. Прогноз и анонс на матч четвертьфинала Лиги конференций
Матч начнется 10 апреля в 22:00 по Киеву.
В четверг, 10 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Рапидом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.
Юргорден
В Швеции сезон чемпионата стартовал лишь в конце марта, так что пока было сыграно только 2 тура. «Юргорден» после поражения и победы занимает 9 место с 3 очками в активе. А вот в сезоне 2024 года столичной команде не хватило всего 1 балла, чтобы побороться за право играть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Клуб занял 4 место с 53 зачетными пунктами на своем счету.
Из Кубка Швеции коллектив вылетел еще на групповом этапе, однако в Лиге конференций «Юргорден» смог занять 5 место на этапе лиги, а в 1/8 одолеть кипрский «Пафос».
Рапид
Не все хорошо и у «Рапида». За 6 туров до окончания чемпионата клуб занимает 5 место в чемпионской группе и имеет в своем активе 17 очков. Отрыв к лидеру – 10 очков, поэтому в этом сезоне венский клуб уже не надеется на чемпионство, и просто постарается попасть в еврокубки.
Из австрийского Кубка команда вылетела в 1/8 от «Штрипфинга» из 2 лиги, но все совсем иначе в Лиге конференций. Коллектив занял 4 место на этапе лиги (имея равное количество очков с «Юргорденом» – 13), а в 1/8 одолел боснийскую «Баню-Луку».
Личные встречи
Команды сойдутся в очном поединке впервые в истории.
Интересные факты
- В последних 5 официальных матчах «Рапид» потерпел три поражения.
- «Юргорден» пропускал первым в 4 из 6 прошлых матчей, такие же показатели у «Рапида».
- Венская команда победила в 2/3 выездных матчах Лиги конференций этого сезона.
Возможные стартовые составы
Юргорден: Манойлович – Косуги, Уне–Ларссон, Тенхо, Штоль – Свенсон, Экдаль – Фаллениус, Гулликсен, Нген – Саво
Рапид: Гедль – Освальд, Ро–Яо, Цветкович, Болла – Сангаре, Гргич, Шауб, Янсон – Бельо, Кара
Прогноз
Ожидается интересный, без явного фаворита матч между двумя относительно одинаковыми по силе командами. «Юргордену» будут помогать родные стены, однако «Рапид» неплохо играет в матчах на выезде. Поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.
22:00
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