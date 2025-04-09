В четверг, 10 апреля состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций между «Юргорденом» и «Рапидом». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Юргорден

В Швеции сезон чемпионата стартовал лишь в конце марта, так что пока было сыграно только 2 тура. «Юргорден» после поражения и победы занимает 9 место с 3 очками в активе. А вот в сезоне 2024 года столичной команде не хватило всего 1 балла, чтобы побороться за право играть в следующем розыгрыше Лиги конференций. Клуб занял 4 место с 53 зачетными пунктами на своем счету.

Из Кубка Швеции коллектив вылетел еще на групповом этапе, однако в Лиге конференций «Юргорден» смог занять 5 место на этапе лиги, а в 1/8 одолеть кипрский «Пафос».

Рапид

Не все хорошо и у «Рапида». За 6 туров до окончания чемпионата клуб занимает 5 место в чемпионской группе и имеет в своем активе 17 очков. Отрыв к лидеру – 10 очков, поэтому в этом сезоне венский клуб уже не надеется на чемпионство, и просто постарается попасть в еврокубки.

Из австрийского Кубка команда вылетела в 1/8 от «Штрипфинга» из 2 лиги, но все совсем иначе в Лиге конференций. Коллектив занял 4 место на этапе лиги (имея равное количество очков с «Юргорденом» – 13), а в 1/8 одолел боснийскую «Баню-Луку».

Личные встречи

Команды сойдутся в очном поединке впервые в истории.

Интересные факты

В последних 5 официальных матчах «Рапид» потерпел три поражения.

«Юргорден» пропускал первым в 4 из 6 прошлых матчей, такие же показатели у «Рапида».

Венская команда победила в 2/3 выездных матчах Лиги конференций этого сезона.

Возможные стартовые составы

Юргорден: Манойлович – Косуги, Уне–Ларссон, Тенхо, Штоль – Свенсон, Экдаль – Фаллениус, Гулликсен, Нген – Саво

Рапид: Гедль – Освальд, Ро–Яо, Цветкович, Болла – Сангаре, Гргич, Шауб, Янсон – Бельо, Кара

Прогноз

Ожидается интересный, без явного фаворита матч между двумя относительно одинаковыми по силе командами. «Юргордену» будут помогать родные стены, однако «Рапид» неплохо играет в матчах на выезде. Поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.76.

Прогноз Sport.ua Юргорден Рапид Вена Обе забьют 1.76 Сделать ставку

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