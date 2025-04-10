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Лига конференций
Юргорден
10.04.2025 22:00 - : -
Рапид Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
10 апреля 2025, 10:09 |
26
0

Юргорден – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 10 апреля матч Лиги конференций

10 апреля 2025, 10:09 |
26
0
Юргорден – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 10 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Юргорден» и «Рапид».

Игра пройдет в Стокгольме на стадионе «3Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Ответный матч пройдет 17 апреля.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Юргорден – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Юргорден – Рапид
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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