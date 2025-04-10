Самый возрастной футболист. Украинец обновил рекорд, выйдя на игру в 59 лет

У чемпіонаті України з футболу зафіксовано новий віковий рекорд серед професіоналів.

У матчі 13-го туру Другої ліги гравець одеської «Реал Фарми» Микола Лиховидов знову переписав історію – він вийшов на поле у 59 років.

Поєдинок проти клуба «Самбір-Нива-2» став для Лиховидова особливим. Він вийшов у стартовому складі та провів 36 хвилин на полі, після чого був замінений. Таким чином, саме Лиховидов залишається найстаршим професійним футболістом в історії України та продовжує регулярно брати участь у матчах.

Перший матч на професійному рівні Лиховидов провів ще у 2011 році, коли йому було 45. Відтоді він періодично з'являється у складі «Реал Фарми» та загалом зіграв уже 177 матчів, двічі відзначившись голами – обидва у поточному сезоні.

Однак, матч завершився для його команди невдало – «Реал Фарма» поступилася супернику (0:2) та продовжує залишатися на останньому місці в групі А з 7 очками після 13 турів.