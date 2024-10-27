Рекорд чемпионатов Украины. Играющий президент клуба забил гол в 58 лет
Николай Лиховидов забил второй мяч в карьере за клуб Реал Фарма
26 октября состоялись поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
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58-летней играющий президент клуба Реал Фарма Николай Лиховидов забил второй мяч в карьере, реализовав пенальти в гостевом матче против команды Вильхивцы (2:1).
Лиховидов обновил рекорд по возрасту для автора голов в истории чемпионатов Украины.
Вторая лига. 12-й тур, 26 октября
12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов – 0:2
Голы: Китела, 1, Дзюнь, 18
12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса – 1:2
Голы: Немчанинов, 62 – Лиховидов, 13 (пен), Марченко, 81
13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев – 3:1
Голы: Харатин, 22 (пен), Басов, 42, Хруль, 48 – Сокол, 4 (автогол)
ВИДЕО. Рекорд чемпионатов Украины. Играющий президент клуба забил гол в 58 лет
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