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Вторая лига
Вильхивцы
26.10.2024 12:30 – FT 1 : 2
Реал Фарма
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Украина. Вторая лига
27 октября 2024, 12:41 | Обновлено 27 октября 2024, 13:05
566
0

Рекорд чемпионатов Украины. Играющий президент клуба забил гол в 58 лет

Николай Лиховидов забил второй мяч в карьере за клуб Реал Фарма

27 октября 2024, 12:41 | Обновлено 27 октября 2024, 13:05
566
0
Рекорд чемпионатов Украины. Играющий президент клуба забил гол в 58 лет
ФК Реал Фарма. Николай Лиховидов

26 октября состоялись поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

58-летней играющий президент клуба Реал Фарма Николай Лиховидов забил второй мяч в карьере, реализовав пенальти в гостевом матче против команды Вильхивцы (2:1).

Лиховидов обновил рекорд по возрасту для автора голов в истории чемпионатов Украины.

Вторая лига. 12-й тур, 26 октября

12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов – 0:2

Голы: Китела, 1, Дзюнь, 18

12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса – 1:2

Голы: Немчанинов, 62 – Лиховидов, 13 (пен), Марченко, 81

13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев – 3:1

Голы: Харатин, 22 (пен), Басов, 42, Хруль, 48 – Сокол, 4 (автогол)

ВИДЕО. Рекорд чемпионатов Украины. Играющий президент клуба забил гол в 58 лет

Турнирная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Марченко (Реал Фарма).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Немчанинов (Вильхивцы).
13’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Лиховидов (Реал Фарма).
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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Реал Фарма Одесса Локомотив Киев Вильхивцы Рух-2 Львов Полесье-2 Житомир Колос-2 Ковалевка Николай Лиховидов Андрей Китела Дмитрий Немчанинов Игорь Харатин Сергей Басов видео голов и обзор рекорд выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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