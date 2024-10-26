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Вторая лига
Вильхивцы
26.10.2024 12:30 – 90+ 1 : 2
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 октября 2024, 13:30 | Обновлено 26 октября 2024, 13:36
108
0

Вторая лига. 12-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги

26 октября 2024, 13:30 | Обновлено 26 октября 2024, 13:36
108
0
Вторая лига. 12-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Вильхивцы

26 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 12-й тур, 26 октября

  • 12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов
  • 12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса
  • 13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев

Турнирная таблица

12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов

12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса

13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Вильхивцы Реал Фарма Одесса Рух-2 Львов Полесье-2 Житомир Колос-2 Ковалевка Локомотив Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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