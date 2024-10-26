26.10.2024 12:30 – 90’+ 1 : 2
Украина. Вторая лига26 октября 2024, 13:30 | Обновлено 26 октября 2024, 13:36
108
0
Вторая лига. 12-й тур, 26 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 октября видеотрансляции матчей 12-го тура Второй лиги
26 октября 2024, 13:30 | Обновлено 26 октября 2024, 13:36
108
0
26 октября проходят поединки 12-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 12-й тур, 26 октября
- 12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов
- 12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса
- 13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев
Турнирная таблица
12:00. Полесье-2 Житомир – Рух-2 Львов
12:30. Вильхивцы – Реал Фарма Одесса
13:30. Колос-2 Ковалевка – Локомотив Киев
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 октября 2024, 10:50 7
27 октября в 18:00 состоится матч 11-го тура УПЛ
Футбол | 26 октября 2024, 13:26 1
Артем рассказал, что ему посоветовал Андрей Николаевич
Футбол | 26.10.2024, 07:44
Футбол | 25.10.2024, 15:44
Футбол | 26.10.2024, 09:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.10.2024, 03:55 3
24.10.2024, 12:30 4
24.10.2024, 13:16 1
24.10.2024, 21:00 13
24.10.2024, 11:01
25.10.2024, 19:06 20
24.10.2024, 23:34 4
25.10.2024, 09:46