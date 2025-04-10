10.04.2025 14:00 – перерыв 0 : 0
Украина. Вторая лига10 апреля 2025, 14:00 |
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Нива-2 – Реал Фарма, Ворскла-2 – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 10 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги
10 апреля 2025, 14:00 |
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10 апреля проходят первые матч весенней части Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 10 апреля 2025
- 13:00. Нива-2 Тернополь – Реал Фарма Одесса
- 14:00. Ворскла-2 Полтава – Металлист 1925-2 Харьков
Турнирная таблица
13:00. Нива-2 Тернополь – Реал Фарма Одесса
14:00. Ворскла-2 Полтава – Металлист 1925-2 Харьков
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