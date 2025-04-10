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Вторая лига
Ворскла-2
10.04.2025 14:00 – перерыв 0 : 0
Металлист 1925-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
10 апреля 2025, 14:00 |
165
0

Нива-2 – Реал Фарма, Ворскла-2 – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 10 апреля видеотрансляцию матчей Второй лиги

10 апреля 2025, 14:00 |
165
0
Нива-2 – Реал Фарма, Ворскла-2 – Металлист 1925-2. Смотреть онлайн LIVE
Самбор-Нива-2 Тернополь

10 апреля проходят первые матч весенней части Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 10 апреля 2025

  • 13:00. Нива-2 Тернополь – Реал Фарма Одесса
  • 14:00. Ворскла-2 Полтава – Металлист 1925-2 Харьков

Турнирная таблица

13:00. Нива-2 Тернополь – Реал Фарма Одесса

14:00. Ворскла-2 Полтава – Металлист 1925-2 Харьков

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Самбор-Нива-2 Тернополь Ворскла-2 Полтава Металлист 1925-2 Харьков смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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