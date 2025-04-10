Вторая лига вернулась. Победа Нивы-2, ничья Ворсклы-2 и Металлиста 1925-2
Во Второй лиге стартовала весенняя часть чемпионата
В четверг, 10 апреля, во Второй лиге прошли два матча. В группе А сыграли «Нива-2» Тернополь и «Реал Фарма». В группе Б прошла встреча «Ворскла-2» – «Металлист 1925-2».
«Нива-2» встречалась с аутсайдером Группы А и одержала победу со счетом 2:0. Голами в составе команды отметились Назар Янчишин и Максим Пежинский.
В поединке «Ворскла-2» – «Металлист 1925-2» гости могли открыть счет уже на 4-й минуте, но Игнат Пошкуца не реализовал пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами, причем «Металлист 1925-2» спасся от поражения на 87-й минуте.
Вторая лига. Группа А. 10 апреля
«Нива-2» – «Реал Фарма» – 2:0
Голы: Янчишин, 37, Пежинский, 51
Вторая лига. Группа Б. 10 апреля
«Ворскла-2» – «Металлист 1925-2» – 1:1
Голы: Шевченко 58 – Кондратюк 87.
Турнирная таблица
События матча
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