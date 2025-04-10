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Вторая лига
Ворскла-2
10.04.2025 14:00 – FT 1 : 1
Металлист 1925-2
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Украина. Вторая лига
10 апреля 2025, 18:02 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:04
191
0

Вторая лига вернулась. Победа Нивы-2, ничья Ворсклы-2 и Металлиста 1925-2

Во Второй лиге стартовала весенняя часть чемпионата

10 апреля 2025, 18:02 | Обновлено 10 апреля 2025, 18:04
191
0
Вторая лига вернулась. Победа Нивы-2, ничья Ворсклы-2 и Металлиста 1925-2
ФК Металлист 1925

В четверг, 10 апреля, во Второй лиге прошли два матча. В группе А сыграли «Нива-2» Тернополь и «Реал Фарма». В группе Б прошла встреча «Ворскла-2» – «Металлист 1925-2».

«Нива-2» встречалась с аутсайдером Группы А и одержала победу со счетом 2:0. Голами в составе команды отметились Назар Янчишин и Максим Пежинский.

В поединке «Ворскла-2» – «Металлист 1925-2» гости могли открыть счет уже на 4-й минуте, но Игнат Пошкуца не реализовал пенальти. Во втором тайме команды обменялись голами, причем «Металлист 1925-2» спасся от поражения на 87-й минуте.

Вторая лига. Группа А. 10 апреля

«Нива-2» – «Реал Фарма» – 2:0

Голы: Янчишин, 37, Пежинский, 51

Вторая лига. Группа Б. 10 апреля

«Ворскла-2» – «Металлист 1925-2» – 1:1

Голы: Шевченко 58 – Кондратюк 87.

Турнирная таблица

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кондратюк (Металлист 1925-2).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Шевченко (Ворскла-2).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Самбор-Нива-2 Тернополь Ворскла-2 Полтава Металлист 1925-2 Харьков Реал Фарма Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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