Дисквалифицированный Синнер гарантировано вернется первой ракеткой мира

Итальянский теннисист Янник Синнер, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, гарантировано вернется в Тур в статусе первой ракетки мира.

Об отстранении Янника стало известно в середине февраля. Синнер пропустил, пропускает и пропустит следующие Мастерсы: Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадрид.

Янника могли сместить с первой строчки два теннисиста: Александр Зверев и Карлос Алькарас. На момент дисквалификации Зверев отставал от Янника на 3695 очков, а Алькарас – на 4320.

Однако ни Зверев, ни Алькарас так и не смогли выиграть хотя бы один трофей за два месяца и перед стартом этой недели отрыв Янника от преследователей был следующим: 2685 от Александра и 3610 от Карлоса.

Синнер вернется в Тур на Мастерсе в Риме, который пройдет с 7 по 18 мая. До старта турнира в Монте-Карло только Зверев сохранял шансы обойти Янника. Для этого ему нужно было выиграть титул и в Монако, и в Мадриде, и в Мюнхене. Однако Александр вылетел из Монте-Карло на стадии 1/16 финала, уступив Маттео Берреттини.

Кроме того, Синнер станет первым итальянским игроком, который выступит на турнире АТР 1000 в Риме в качестве первой ракетки мира.

Янник в 2025 году провел только один турнир – Australian Open. На австралийском мейджоре он выиграл титул.