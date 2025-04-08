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ATP
08 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:01
298
0

Дисквалифицированный Синнер гарантировано вернется первой ракеткой мира

Александру Звереву нужно было выиграть и Монте-Карло, и Мадрид, и Мюнхен

08 апреля 2025, 18:52 | Обновлено 08 апреля 2025, 19:01
298
0
Дисквалифицированный Синнер гарантировано вернется первой ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, гарантировано вернется в Тур в статусе первой ракетки мира.

Об отстранении Янника стало известно в середине февраля. Синнер пропустил, пропускает и пропустит следующие Мастерсы: Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло и Мадрид.

Янника могли сместить с первой строчки два теннисиста: Александр Зверев и Карлос Алькарас. На момент дисквалификации Зверев отставал от Янника на 3695 очков, а Алькарас – на 4320.

Однако ни Зверев, ни Алькарас так и не смогли выиграть хотя бы один трофей за два месяца и перед стартом этой недели отрыв Янника от преследователей был следующим: 2685 от Александра и 3610 от Карлоса.

Синнер вернется в Тур на Мастерсе в Риме, который пройдет с 7 по 18 мая. До старта турнира в Монте-Карло только Зверев сохранял шансы обойти Янника. Для этого ему нужно было выиграть титул и в Монако, и в Мадриде, и в Мюнхене. Однако Александр вылетел из Монте-Карло на стадии 1/16 финала, уступив Маттео Берреттини.

Кроме того, Синнер станет первым итальянским игроком, который выступит на турнире АТР 1000 в Риме в качестве первой ракетки мира.

Янник в 2025 году провел только один турнир – Australian Open. На австралийском мейджоре он выиграл титул.

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Янник Синнер Александр Зверев Карлос Алькарас (теннисист) ATP Монте-Карло ATP Рим рейтинг ATP
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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