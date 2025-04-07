Рейтинг АТР. Победитель турнира в Хьюстоне поднялся на 335 позиций

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Хьюстоне, Бухаресте и Марракеше.

В топ-10 произошло одно изменение. Джек Дрейпер обошел Каспера Рууда и стал шестой ракеткой мира.

Победитель на кортах США Дженсон Бруксби, который только после Australian Open 2025 вернул себе рейтинг, поднялся аж на 335 позиций. Дженсон взлетел с 507-й позиции на 172-ю.

Чемпион в Бухаресте Флавио Коболли, для которого этот трофей стал первым на уровне Тура, улучшил девять строчке и стал 36-м.

В Марокко титул завоевал Лучано Дардери. Он также, как и его соотечественник Коболли, поднялся на девять мест. Лучано теперь располагается на 48-й позиции.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис опустила на два места – он 44-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Виталий Сачко стал новой первой ракеткой Украины и вернулся в топ-300. Однако после игры в паре с Олегом Приходько и, видимо, намеренном игноре войны в страны, радоваться такому что-ли «успеху» сложно.

Александр Овчаренко поднялся на четыре места и идет 323-м. Все остальные украинские теннисисты потеряли позиции.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый Янник Синнер по прежнему остается лидером. В топ-5 также входят: Александр Зверев, Джек Дрейпер, Новак Джокович и Карлос Алькарас.

Гаэль Монфис идет 26-м.

Гонка на Итоговый турнир АТР