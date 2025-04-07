Полесье – Карпаты. Прогноз и анонс на матч УПЛ

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7 апреля свой матч в рамках УПЛ проведут Полесье и Карпаты. Начало встречи запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Полесье

Житомирский клуб только дебютировал в прошлом сезоне, но сразу заявил претензии на еврокубки. В этом сезоне Полесье даже дебютировало в Лиге конференций, но сразу же уступили словенской Олимпии из Любляны в квалификации. В чемпионате команда пока идет четвертой, но Кривбас отстает на два очка, имея игру в запасе. Подняться будет сложно, отставание от топ-3 составляет 7 очков.

В последнем туре удалось обыграть на выезде ЛНЗ Черкассы со счетом 1:0, единственный мяч на старте второго тайма забил Крушинский. Команда провела пять матчей в УПЛ после зимнего перерыва, потерпев в них всего одно поражение.

Отдельно отмечу тот факт, что клуб на днях оформил выход в полуфинал Кубка Украины, завоевав путевку в битве с Вересом, соперника удалось обыграть на выезде в овертайме – 1:0. Перед этим матчем ничего не известно о кадровых потерях.

Карпаты

Львовский клуб относительно хорошо проводит текущий сезон, команда сейчас седьмая в чемпионате, отставая от Зари только по дополнительным показателям. В последнем туре Карпаты разгромили на своем поле Черноморец со счетом 4:0, хет триком отметился бразильский легионер Бруниньо, правда, два мяча забил с пенальти, а еще отдал результативную передачу.

Команда набрала сейчас отличный ход, так как находится на серии из четырех матчей без побед, за этот отрезок удалось набрать целых 8 очков. Стоит отметить, что Карпаты во время своей удачной серии еще ни разу не пропустили. Предстоящую встречу из-за повреждений пропустят Мирошниченко, Очеретько, Стецьков и Сич.

Личные встречи

Матч первого круга выдался интересным и зрелищным, Полесье тогда одержало выездную победу со счетом 3:1.

Прогноз

Очевидного фаворита в этом противостоянии нет, небольшое преимущество на бумаге у хозяев.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Полесья – 2,22, ничья – 3,08, победа Карпат – 3,23. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду сложного матча, погодные условия не способствуют результативному футболу, ставлю на тотал меньше 2 голов за 1,85.

Прогноз Sport.ua Полесье Карпаты Львов Тотал меньше 2 1.85 Сделать ставку

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